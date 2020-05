Nadia Ricci: «nadie sabe para qué es el crédito y se pretende endeudar a la provincia»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La diputada provincial dijo que «es irresponsable actuar a ciegas aprobando un crédito que nadie conoce, que no tiene limite ni monto definido y que no sabemos para que será usado.»

Legisladores opositores votaron en contra del endeudamiento de Santa Cruz porque viola la Constitución y no especifica cosas tan básicas como el monto y el límite para tomarlo.

Ricci explicó la posición del Bloque Nueva Santa Cruz contra el endeudamiento de la provincia diciendo que se trata de una «Ley Omnibus» e irresponsable que otorga superpoderes al Gobierno para tomar deuda, sin límites y sin explicar para qué se usarán esos recursos.

Desde la oposición aclararon que la ley aprobada en la Legislatura resulta un cheque en blanco para que la administración central se maneje a placer sin presentar informes, detalles ni rendir cuentas al Poder Legislativo de las razones ni los fines del dinero tomado.

«No es responsable brindar una autorización general al Gobierno para tomar créditos sin explicar para qué van a usarse los recursos, ni cuánto será cooparticipado con las comunas, ni que obras o inversiones se van a llevar adelante», sostuvo Ricci.

La Legisladora remarcó que el Gobierno Provincial aprobó una «ley ómnibus» genérica que le confiere facultades que son del Poder Legislativo para analizar y aprobar cada uno de los créditos que serán tomados.

«Es una barbaridad jurídica y moral que le digamos a los vecinos que vamos a endeudar a la provincia pero que no sabemos cuánto ni cómo; que desconocemos en qué vamos a gastar la plata y cómo la vamos a devolver», dijo Ricci.

«Nadie sabe»

Los diputados aprobaron una autorización sin limite y sin establecer en que van a usarse los fondos que se tomen como crédito. Es decir que pretenden endeudar a la provincia sin decir para qué usaran los recursos obtenidos.

Además otro de los punto centrales que quedó claro en la sesión en la Legislatura Provincial es que esta ley, que permite endeudar a la provincia sin límites, fue aprobada por todos los legisladores del Frente para la Victoria y la Cámpora.

«Esta ley deja claro que Belloni, Vidal, Alicia y La Cámpora son todos partes del mismo esquema y trabajan en conjunto», enfatizó Ricci.

«Nosotros somos responsables, por eso no podemos darle un cheque en blanco al Gobierno, porque eso pone en riesgo las finanzas provinciales, viola las leyes y la Constitución, y va contra los principios por los que trabajamos y luchamos todos los días», finalizó la diputada.