Este lunes se retoma la actividad judicial en la provincia con protocolos preventivos

Facebook Twitter

Río Gallegos

Tras varias semanas sin actividad, desde la disposición de aislamiento, el Poder Judicial de Santa Cruz informó que retomarán sus actividades con algunas metodologías especiales y protocolos de acción ante la pandemia por coronavirus.

La Presidente del Tribunal Superior de Justicia Dra. Paula Ludueña Campos, firmó la normativa mediante la cual se dictó una serie de resoluciones tendientes a preservar la salud del personal del poder judicial y de quienes concurren diariamente a los tribunales, con el objeto de normalizar la actividad judicial de modo gradual, progresivo y administrado, observando el estricto cumplimiento de pautas sanitarias.

El documento señala que, el propio Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia aprobó los protocolos de salud remitidos por el tribunal, decidiendo entonces reiniciar la actividad a partir de este lunes 18 de mayo, bajo un esquema de suspensión de plazos procesales y administrativos que regirán hasta el 31 de mayo inclusive, y un sistema de solicitud de turnos y consultas dirigido a abogados, ministerios y públicos en general.

Federal

Por otra parte, el Juzgado Federal con asiento en Caleta Olivia a cargo de la Dra. Marta Isabel Yañez, reinició su actividad este jueves 14 de mayo, tanto en materia penal como no penal que atañen al Juzgado.

En este sentido, notificaron que a fin de no contravenir la normativa nacional, provincial y municipal relativa al aislamiento social, preventivo y obligatorio, no se atenderá al público, salvo supuestas excepciones que serán evaluadas previamente mediante la asignación de un turno gestionado a través del correo electrónico [email protected].

Las consultas sobre el estado de causas, se deberán efectuar exclusivamente a través del sistema de gestión judicial, la página web oficial del Poder Judicial de la Nación, siempre que no se trate de asuntos de carácter reservado.