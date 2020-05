En pandemia, la Asociación Argentina de Orientadores Familiares ofrece servicio gratuito

Facebook Twitter

La Orientación Familiar es una disciplina nueva enmarcada dentro del área humana, lo que hace es ponerse el cristal de mirar a la familia como centro de su objeto de estudio. En este marco, desde la Asociación Argentina de Orientadores Familiares se ofrece el «servicio de orientación familiar gratuito en línea durante la pandemia».

Es un servicio en todo el país, y que mediante una carta de intención llega a todos los lugares del país. Si bien en Caleta Olivia y en Santa Cruz no hay un convenio, los interesados pueden ingresar a la página web y comunicarse ante la necesidad.

Por razones obvias toda la orientación es a distancia, y como hay orientadores en todo el país, segmentados por especialidad el acompañamiento se concreta si o sí.



En tiempo de pandemia, Amalia Bonelli, presidenta de la AAOF, sobre la orientación más solicitada en línea mencionó el «burnout familiar». «Es el estallido de no soportarse en el encierro, que por supuesto es difícil», dijo Bonelli.

El burnout es el síndrome de desgaste profesional, es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido, y que en este periodo de cuarentena afecta en el propio hogar y en la familia.

«Prevalece el estado de incendio, de no dar a basto de no poder más estar conviviendo 24 horas los 7 dìas de la semana todos juntos. En un espacio reducido, cerrado, con la exigencia ridícula que están teniendo las escuelas con respecto a los deberes y la educación de los chicos», dijo Bonelli y exclamó: «estamos en una crisis mundial, en realidad tenemos que pensar si es más importante aprender inglés, las cuentas que hay que dividir, o aprender a colaborar, aprender a resistir, a obedecer, a ser solidario con el otro, a tolerar que tengo que quedarme adentro y a pesar de eso aprender a tolerar y aún así buscar la vuelta para ser feliz; y no aprender a tolerar desde el odio, la irascibilidad, la furia, el capricho, la bronca».

Asimismo, agregó que «una realidad es el que tiene espacio, donde tiene un patio, y otra cosa si está en un departamento de dos ambientes. Esto es muy complejo porque hay una limitación real de salud. Todo se debe resolver con reglas del hogar, el armado de rutinas especificas, pero lo que no se puede resolver es la falta de espacio vital».

La Orientación Familiar es una disciplina nueva enmarcada dentro del área humana, y lo que hace es ponerse el cristal de mirar a la familia como centro de su objeto de estudio. Dentro de la mirada a la familia como un sistema que está funcionando. «Vos tenés los problemas que vas a focalizar adentro de la familia, entre la pareja, de la madre con los hijos, del padre con los hijos, de los hermanos entre si, con la familia extendida, el vínculo de los abuelos, repetición de las historias familiares, todo lo que sería la problemática intrafamiliar», explicó la Presidenta de la AAOF y añadió: «otro punto de estudio es la familia en relación al exterior, a las instituciones, a la escuela, a clubes deportivos, a la iglesia, a la política, al vecindario.

Ahí tenemos otra mirada que no tiene que ver con el problema interno de la familia sino con cómo se maneja esa familia dentro de un contexto social. Y dentro de un contexto social particular como por ejemplo la escuela».

Al respecto, Amalia Bonelli indicó que la escuela es uno de los trabajos más fértiles de los orientadores. «Cuanto mas chico es el niño, cuanto antes se comienza a trabajar con la familia en relación a la crianza, mayores son los resultados a largo plazo. A esto apunta la utilidad. Es necesario que las riendas de la casa la tomen madre y padre, y no los chicos. Es lo que vemos en la actualidad», dijo.

Sobre la Asociación Argentina de Orientadores Familiares, se creó en el 2009 y en el 2014 se logró la personería jurídica. A partir de noviembre de 2014 se comienza formalmente a trabajar con la Asociación Argentina de Orientadores Familiares y hace un año y medio aproximadamente se presentó un proyecto para poder obtener la matriculación y poder trabajar directamente con el Estado. Hasta ahora eso no se concreta porque es un tratamiento «tedioso» que se debe analizar en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la Nación para convertirse en ley.

«Sin matricula nosotros no podemos trabajar directamente en el Estado, esa es la urgencia de poder crear los colegios profesionales y su respectiva ley de matriculación para poder trabajar en el hospital público, en la escuela pública, en todas las dependencias públicas», destacó Bonelli.

La AAOF atiende a todo aquel que los convoca. Para saber más, para conectarte ante la necesidad de una orientación podés hacerlo a través de la web: www.aaofamiliares.com, Facebook: Asociación Argentina de Orientadores Familiares, Instagram: Orientadores Familiares o al correo electrónico: [email protected].