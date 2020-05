Diputados se negaron a debatir por los sobreprecios en Santa Cruz

Facebook Twitter

Los Diputados oficialistas le dijeron que NO al tratamiento del Proyecto de los legisladores de la UCR Nadia Ricci, Daniel Roquel que exige que la provincia de a conocer todos los detalles sobre las compras y contrataciones directas que realizó el Ministerio de Desarrollo Social durante la emergencia económica en la provincia.

Durante la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz la Diputada Nadia Ricci pidió que se trate sobre tablas el proyecto de su autoría en el que exige que la provincia informe las compras y contrataciones que se hicieron desde el Ministerio de Desarrollo Social durante en medio de la pandemia, pero recibió la negativa de la mayoría y el Proyecto pasó a comisiones.

«Tenemos sobradas pruebas de que existen irregularidades en la compra de alimentos, que se pagan precios muy por encima de los precios máximos y que se está aprovechando una situación tan delicada como la que estamos atravesando para que funcionarios del propio Estado Provincial no sólo atenten contra las arcas de la Provincia, sino que compren para uno lo podría comprar para dos», sentenció la Diputada Ricci; y agregó «es inconcebible como los diputados del FVS no entienden igual que nosotros que esto es algo que no puede esperar, que tiene que ser tratado de forma urgente.»

El proyecto de Ricci además pide al Ejecutivo Provincial revea los mecanismos de compra directa para garantizar la transparencia y extremar los controles de los procedimientos, que debido a la Emergencia, están realizándose sin licitación y sin intervención previa del Tribunal de Cuentas. También exige que se cumpla con la obligación de publicar en tiempo y forma las contrataciones que se realicen bajo cualquier modalidad en el Boletín Oficial.

Pese a la importancia que tiene sobre todo en este contexto un tema tan delicado, el Proyecto de Resolución pasó para ser tratado en la Comisión de Desarrollo Social. Incluso hubo diputados que votaron negativamente el proyecto como Voldovic quien remarcó que no le interesa que el documento pase a comisiones sino que no le interesa que sea tratado.

«El pedido de esta información no es caprichoso sino que se relaciona con el informe que hizo el Tribunal de Cuentas que mostró los elevados sobreprecios que se están pagando en la compra de alimentos pero parece que hay a quienes no les interesa esclarecer estos hechos graves y encontrar a los responsables entonces prefieren no hablar de ciertas cosas», remarcó Ricci afirmando que «las cuentas del estado tienen que ser transparentes. Denunciamos que esto no está sucediendo y aun así los Diputados miran para otro lado».