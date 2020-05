Se tomaron a golpes en la calle y fueron demorados por contraventores y violar la cuarentena

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Personal policial de División Comisaría Cuarta inicio este lunes actuaciones contravencionales de oficio al tomar conocimiento que en intersección de calle Santa María y Francia del barrio Ceferino, dos hombres se tomaban a golpes de puño en la calle.

Al llegar los efectivos observan a ambos forcejeando en el suelo, intercediendo personal policial a fines de evitar un mal mayor, quienes no cesaban con su accionar, tornándose agresivos al percatarse de la presencia de personal policial.

Las personas comenzaron a proferir insultos en contra de la investidura, solicitándoles que depusieran de su accionar hostil, pero estos no entendían razonamiento alguno, continuando con su comportamiento violento contra los funcionarios actuantes, negándose a brindar su filiación; incitando ambos a pelear a los intervinientes.

En tal sentido y a los fines de restablecer el orden y la paz social en el sitio se procede a realizar la reducción de los causantes, quienes previo examen medico fueron conducidos a la comisaría resultando ser identificados como Valdivia de 22 años de edad y Quinteros de 25, quienes alrededor de las once de la mañana ingresaron detenidos en carácter de contraventores por infracción a los artículos 1, 46° y 47° concordante con el 67° (último párrafo) del Código de Faltas Ley 3125.

Además se le realizó las correspondientes actas de imputación por violación al DNU 297/2020.