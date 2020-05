Ofensiva judicial contra la corrupción en Santa Cruz

Facebook Twitter

Río Gallegos

La UCR avanza contra los sobreprecios en las compras del Estado. Realizaron presentaciones judiciales para acceder a todos los expedientes de adquisiciones del Gobierno provincial luego de detectar irregularidades y en contrataciones directas.

En una acción conjunta los Diputados Roxana Reyes, Nadia Ricci y Daniel Roquel presentaron cuatro amparos para exigir que el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz entreguen la información sobre las contrataciones y administración de los recursos y bienes públicos realizados durante esta cuarentena.

Las presentaciones que fueron patrocinadas por el Dr. Javier Stoessel se dieron luego de los reiterados requerimientos administrativos que fueron ignorados por estos entes públicos, y después de que se conociera días atrás el informe presentado por el Tribunal de Cuentas donde se verificaron sobreprecios e irregularidades en las compras del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

«Como funcionarios tenemos la obligación de controlar que los fondos públicos se estén administrando correctamente y esta negativa por parte de los Ministerios no hace más que alertarnos sobre gastos y procedimientos que no están siendo bien dirigidos», sentenció la Dra. Roxana Reyes.

Según los Legisladores la flexibilización de las reglas de contratación durante la pandemia hace aún más necesario que se implementen los mecanismos para asegurar que todo se haga de forma transparente y que no haya negociados por debajo de la mesa.

Amparo

«Poder acceder a la información pública es parte de la democracia y nos vimos obligados a realizar estas acciones de amparo para vencer la resistencia de estos organismo para cumplir con su función. Consideramos que la vía judicial se activa cuando no hay voluntad de colaborar con el control, cuando la información no se brinda en los tiempos precisos, se da de forma parcial o simplemente se quedan en silencio como en este caso», comentó por su parte la Diputada Provincial Nadia Ricci.

El pedido incluye un informe pormenorizado sobre las contrataciones y adquisiciones realizadas en la emergencia sanitaria para brindarle asistencia social a las personas que más lo necesitan; y exige conocer por qué se hizo la contratación, el precio que se pagó, con qué proveedor y a través de qué procedimiento; es decir compra directa o licitación, por ejemplo; entre otras cuestiones.

Los Legisladores de la UCR cuestionaron esta actitud de los organismos públicos y sostuvieron que no hay impedimentos reales para cumplir con esta obligación.»Lo que está detrás del ocultamiento y la negación de garantizar el acceso a la información pública es una actitud equivocada de nuestros gobernantes que piensan que la información les pertenece», argumentaron.