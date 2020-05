El censo de empleados municipales inició de forma ágil y ordenada

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La tarea impulsada por el Municipio de Caleta Olivia, a través del área de Recursos Humanos, busca obtener datos estadísticos que permitan cuantificar y optimizar la labor del personal, mediante la implementación de diversas acciones.

Tal como estaba previsto, este lunes desde las 10 horas, el gimnasio deportivo «Daniela González» abrió sus puertas para recibir a más de un centenar de trabajadores que solicitaron su turno de forma online para cumplimentar el reempadronamiento para el cual solo se requiere, presentar DNI.

Ante la situación sanitaria, se tomaron los recaudos necesarios al adecuar el amplio espacio con la instalación distante de los box, provistos cada uno de ellos, de alcohol en gel como parte de las medidas preventivas. Se dispuso un total de 10 unidades para concretar las entrevistas, a lo que se suma un espacio de fotografía y otro, de averiguación de datos.

Respecto a la demanda de turnos, el subsecretario de Recursos Humanos, Antolín Moreno, recordó que los mismos deben solicitarse en la página oficial del Municipio https://www.caletaolivia.gov.ar/turnos/

Asimismo, destacó: «ya se solicitaron turnos para las primeras cuatro semanas del censo. Es muy buena la aceptación en la gente, muchos están sacando turno y consultando».

El funcionario municipal informó que se están habilitando más días para que todos puedan acceder de forma ordenada. Se espera atender aproximadamente a 140 personas durante cada jornada, por lo que esta primera etapa demandará más de un mes. Posteriormente se hará lo mismo atendiendo beneficiarios de planes sociales y cooperativas.

Excepciones

Respecto a quienes no pueden asistir al lugar por diferentes razones, Moreno explicó que todas las situaciones serán evaluadas, entendiendo que hay personal que solicitó licencias y quizás no está en la ciudad, como también aquellos que se encuentran derivados.

Por último agregó que, todos tendrán un tiempo perentorio para presentarse y en aquellos casos de quienes no puedan hacerlo por problemas de salud, se los visitará en los domicilios particulares mediante un operativo que se coordinará desde el área.