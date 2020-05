Grave: La policía de San Julián tortura a dos mujeres de la localidad

Facebook Twitter

San Julián

Este sábado se conoció la denuncia pública sobre como la policía retiró a dos mujeres (militantes del PSTU) de su hogar, las golpeó en la calle y continuó torturándolas en la comisaría. Finalmente fueron amenazarlas por integrantes de las fuerzas para no denunciar los hechos, indicaron desde el Partido Obrero.

Nuevamente la policía de Santa Cruz es noticia por otro hecho de tortura. Una organización de mujeres de la localidad de Puerto San Julián denuncia que dos de sus compañeras fueron atacadas por policías varones que ingresaron a su hogar sin ninguna orden de allanamiento con el pretexto de una denuncia por «ruidos molestos».

La violencia comenzó sacándolas de su casa para golpearlas contra el pavimento de la calle y luego ser sometidas por agentes mujeres.

Las dos compañeras fueron llevadas a la Comisaria 1º, una de ellas fue ingresada al calabozo, y a otra la mantuvieron en el patio «1 hora y media a la intemperie, donde continuaron golpeándola y mojándola con el único fin de torturarla fisica y psicológicamente», denuncia el comunicado.

La cuestión no termino ahí, sino que una vez en el calabozo la policía continuó con la tortura ingresando cada 20 minutos para seguir golpeándolas, con las caras tapadas por los barbijos, les ofrecían agua que luego terminaban arrojándoles a la cara amenazando con que si ellas denunciaban la tortura sería peor.

Desde el Plenario de Trabajadoras repudiamos el secuestro y la tortura que la policía de Santa Cruz propinó sobre estas dos compañeras mujeres y militantes del PSTU.

No es la primera vez que se denuncian hechos de estas características, sumado al hecho que es esta misma policía la que está siendo investigada por los femicidios de Liseth Barrera en Gobernador Gregores y Jesica Minaglia en Cdte. Piedra Buena.

Hacemos responsables al Estado, al Gobierno de Santa Cruz y al ministro de Seguridad Lisandro de La Torre por la integridad y la vida de estas compañeras.

Exigimos que se abra inmediatamente una investigación de la Comisaria 1º para conocer a los responsables de la tortura, ya que éstos en todo momento se taparon la cara con los barbijos y no se identificaron.

Exigimos una investigación a cargo de una comisión independiente, con la participación de referentes sociales y abogados en materia de derechos humanos y género, sin participación de la policía.

Separación ya del comisario a cargo de la Comisaría 1º y de los agentes involucrados en ese turno.

En plena cuarentena, continúan y se agravan los atropellos contras las mujeres. Reforcemos nuestra organización en las vísperas de un nuevo 3J.