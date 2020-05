El Calafate establece un protocolo especial para el ingreso y egreso a la localidad

Facebook Twitter

Calafate

La Municipalidad de El Calafate junto al Comité Asesor Interinstitucional dieron a conocer el protocolo que se regirá tanto para el ingreso como egreso a la localidad, según el cual las personas que regresen de las denominadas zonas de riesgo deberán cumplir con un estricto aislamiento por 14 días en un lugar designado por el municipio.

Tras la medida anunciada por el gobierno nacional respecto al permiso de «regreso a casa» para aquellos ciudadanos argentinos que quedaron varados en otras provincias y lejos de sus residencias, el Comité Asesor Interinstitucional encabezado por el Intendente Javier Belloni decidió implementar un protocolo tanto para el ingreso como para el egreso a la villa turística.

El protocolo consta de varias etapas, entre las que se destaca que toda persona que provenga de zona de riesgo deberá cumplir con una cuarentena obligatoria por 14 días en un lugar designado por el municipio.

Asimismo, aquellas personas que provengan de zonas donde no haya habido circulación del virus, podrán realizar el aislamiento de 14 días en sus domicilios.

Con esta acción, El Calafate continúa avanzando progresivamente en la implementación de medidas frente a la pandemia de COVID-19, crisis en la que el Comité conformado por autoridades municipales, personal de la salud y fuerzas de seguridad, ha tomado importantes decisiones para la prevención y contención del virus, incluso días previos a las dictadas por el gobierno nacional.

Protocolo

Ingresos:

Residentes desde Santa Cruz en auto particular:

Aislamiento obligatorio domiciliario de 14 días.

Declaración jurada de Santa Cruz + domicilio en El Calafate.

Ingreso de 9 a 17 hs.

Residentes desde Chubut en auto particular:

Aislamiento obligatorio domiciliario durante 14 días.

Permiso de regreso a casa expedido por la provincia de Santa Cruz + domicilio en El Calafate.

Ingreso de 9 a 17 hs.

Residentes desde otras provincias en auto particular:

Aislamiento obligatorio en lugar designado durante 14 días.

Permiso de regreso a casa expedido por la provincia de Santa Cruz + domicilio en El Calafate.

Ingreso de 9 a 17 hs.

Residentes vía bus terrestre:

Deberá llegar al portal de ingreso de El Calafate por medios propios.

Aislamiento en lugar designado durante 14 días.

Declaración jurada de la provincia de Santa Cruz + domicilio en El Calafate.

Ingreso de 9 a 17 hs.

Residentes vía aérea:

Aislamiento obligatorio en lugar designado durante 14 días.

Ticket aéreo + declaración jurada + domicilio en El Calafate.

Certificado médico.

Egresos:

En todos los casos deberán movilizarse por medios propios.

No se puede volver a ingresar.

Hacia otra localidad de la provincia en auto particular:

Declaración jurada de la provincia de Santa Cruz + Declaración jurada municipal.

Sin restricción horaria.

Hacia otras provincias en auto particular:

Permiso de regreso a casa expedido por la provincia a la que se dirige + Declaración jurada municipal.

Sin restricción horaria.

Hacia otras provincias vía aérea:

Ticket aéreo +declaración jurada+ domicilio en El Calafate.

Certificado médico.