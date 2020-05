Soloaga calificó de canallesca la actitud de grandes empresas de servicios petroleros

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga no reparó en calificar de «canallesca» la actitud que han comenzado a adoptar las grandes empresas de servicios petroleros que responden a corporaciones internacionales ya que, bajo el argumento de no poder pagar sueldos por la crisis mundial de la industria agravada por la pandemia del Coronavirus, los reducen a valores inadmisibles, ofrecen retiros voluntarios o despiden a sus trabajadores.

El ensayo se disparó en Neuquén y se va extendiendo a yacimientos de otras provincias donde también tienen operatividad quienes lo protagonizan, entre ellas Pecom, Halliburton, Weatherford y San Antonio Internacional, es decir aquellas que conforman la Cámara de Operaciones Especiales, por lo cual es probable que ese nefasto programa desembarque de un momento a otro en Santa Cruz.

Esto llevó a decir a Soloaga que «en tiempos de adversidad los empresarios descuentan salarios y despiden a trabajadores, pero en tiempos de bonanzas no devuelven lo descontado ni los puestos laborales».

«Es hora que estos empresarios de empresas multinacionales digan que hicieron con toda la riqueza que acumularon por años ¿o es que acaso no invirtieron en activos financieros para resguardarse con fondos anticíclicos para resolver cuestiones operativas y salariales?» se preguntó.

Evidencias

«No mientan más, la sociedad no les cree y queda en evidencia que están presionando y especulando para que sea el Estado Nacional quién se haga cargo de los salarios que son de su exclusiva responsabilidad (de las empresas) y por ello apelan a diferentes artilugios como el de utilizar de manera repugnante el procedimiento preventivo de crisis», afirmó.

El jefe comunal desligó de esa metodología a las Pymes subcontratistas locales «que tienen escaso resto económico porque viven de ajuste en ajuste que les imponen las grandes compañías a las que se les adjudica concesiones de operaciones y por ello es necesario marcar la clara diferencia entre las multinacionales y las pequeñas empresas».

En este contexto citó que si bien aún esa metodología no ha impactado a pleno en Santa Cruz, es dable suponer que las probabilidades son altas dado que las decisiones empresarias se adoptan de igual manera para todos los yacimientos del país.

En consecuencia, instó al Gobierno provincial a estar en máximo alerta y «aplicar a rajatabla la Ley provincial de Emergencia Hidrocarburífera que está en plena vigencia porque no se puede admitir que las grandes empresas avasallen los derechos de los trabajadores y las normativas legales de un Estado soberano».