La era CGC y un plan para el ajuste

Caleta Olivia

Durante los últimos años el negocio de los hidrocarburos expone bondad, con la generosidad de los gobiernos que como personeros, otorgan millonarios acuerdos de adjudicación de áreas para la comercialización del crudo y el gas en Santa Cruz.

Algunas de las petroleras becadas para operar en la provincia fueron, ENAP Sipetrol, SINOPEC e YPF, quién en 2019 se asociaba con la firma CGC, para explotar la Cuenca Austral con una inversión de 25 millones de dólares y un programa de adquisición sísmica 3D, como parte de la actividad exploratoria.

En el último tiempo, La Compañía General de Combustibles ha triplicado su producción y en la actualidad comercializa el gas a un precio «diferencial» por encima de los valores tradicionales, en este contexto incrementan las regalías que la provincia percibe por el rendimiento de la actividad.

En la ronda de barajar para volver a dar, solo se ven beneficiados los custodios de sus propios intereses, golpeando en el bolsillo del trabajador.

Producción

«En la actualidad con el acuerdo del «No convencional», la firma CGC posee una producción de 950 m3 de crudo por día y casi 5 millones de m3 de gas, lo que hace a una facturación y venta incalculable que se adiciona a la extracción que se realiza sin costo alguno por la emergencia sanitaria, entonces se la llevan en pala, y de arriba». expresaba Pedro Luxen referente de la Delegación Río Gallegos del sector que lidera Claudio Vidal.

Por su parte el Diputado Provincial José Luis Garrido del partido (Ser Santa Cruz), se refirió a la producción del gas que se encuentra en su pleno proceso, aportando a las empresas las garantías suficientes para afrontar los salarios.

En este sentido manifestó que «el país vecino de Chile está requiriendo importación y la exportación es Argentina, son puntos a tener en cuenta, porque de esta manera se genera la rentabilidad que asegura más trabajo y oportunidades, entonces me parece que subestiman nuestra capacidad de entendimiento cuando nos quieren hacer creer que no es posible, mejor señores abran sus libros contables», aseveró el legislador.

«Los resultados muchas veces a la vista, no prueban o desmienten prácticas ilícitas u acuerdos, pero dejan en evidencia la participación de empresarios y la designación de amigos en puestos claves, con el fin explicito de conducir los negocios como una rentabilidad compartida y complicidad entre quienes dan en su propio beneficio, vulnerando en todos sus términos los derechos de la clase trabajadora».