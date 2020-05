Determinan la «promoción automática» de alumnos que adeudaban previas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Mediante la Resolución 612 de 2020, el Consejo Provincial de Educación determinó la promoción automática al curso inmediato superior a aquellos alumnos de Nivel Secundario que tienen espacios curriculares (asignaturas) pendientes de años anteriores.

La resolución generó malestar en el gremio que nuclea a los docentes santacruceños quienes elaboraron un documento.

«Esta promoción de «facto» es un golpe demoledor para la construcción social del conocimiento y el fortalecimiento de los saberes, provocando la pérdida del valor de la acreditación y la evaluación de manera expeditiva y por imposición, cuando el propio Régimen Académico denomina complejo y en muchas etapas», señalaron desde el gremio docente ADOSAC, ante la resolución del área educativa provincial.

El comunicado dado a conocer desde el gremio indica además que «lo que pretende presentarse como una nueva oportunidad para los alumnos no es tal y les genera mayores dificultades dado que, de manera simultánea, tiene que recuperar el mes que no estuvo en el curso inmediato superior, seguir el ritmo actual de los nuevos espacios curriculares y cumplir con los dispositivos pedagógicos de cada espacio pendiente de años anteriores».

«Párrafo aparte amerita mencionar a quienes del Ciclo Básico pasan al Ciclo Superior, en el que deben abordar las especificidades de cada Orientación o Tecnicatura que todavía en muchos casos no tienen decidida. No hay nada previsto para aquellos alumnos que no den respuesta a los dispositivos pedagógicos y a fines del ciclo lectivo 2020 no hayan acreditado ni promocionado los espacios que adeudan».

Docentes

El comunicado señala además que «la organización institucional alterada nuevamente, la tarea docente vapuleada y desvalorizada, teniendo en cuenta que la Resolución 612 desacredita lo actuado en el ciclo lectivo 2019 porque el Consejo Provincial de Educación pasa por encima del resultado de las evaluaciones realizadas y resuelve que todos los estudiantes promocionan, sin un proceso previo de evaluación acompañada y criterioso que genere nuevos aprendizajes».

Consideran que «en tiempos de pandemia los docentes se encuentran trasladando los contenidos pedagógicos a la versión digital, sin una capacitación previa, con dedicación y esfuerzo personal y afrontando las dificultades que se presentan tanto para ellos como para los alumnos y las familias, agravado porque en algunos casos tienen problemas con la conectividad o directamente no tienen acceso a la misma».

«La Resolución 612/2020 pone en crisis el trabajo realizado años anteriores, toda vez que contradice los criterios de acreditación y evaluación vigentes desde 2014 y tira por la borda la credibilidad y responsabilidad docente con las que concluyeron en la promoción o no de sus alumnos», agregan.

Escenario

«Con la Resolución 612 el escenario se presenta más complejo teniendo en cuenta que en principio habrá disminución de matrícula por quienes «se van» porque «promocionaron» al curso inmediato superior, pero también aumentará la matrícula porque tendrá a cargo a los estudiantes que están cursando desde el inicio de las clases virtuales y se les suman los alumnos que «promocionaron» de cursos anteriores con un mes de retraso», manifiestan.

El comunicado sentencia además que «la Resolución 612, además, responsabiliza a las instituciones educativas y a los docentes de la promoción de los alumnos con espacios pendientes, para quienes deberán organizar dispositivos pedagógicos tantas veces como sea necesario, porque el objetivo final es que promocionen, es decir que aprueben sí o sí. No importan aulas virtuales con más de 50 alumnos».

«Es de imaginar que la sensación es que en las aulas se hace contención, se entretiene, se llena un tiempo libre, porque de nada vale el esfuerzo de estudiantes que promocionan sin este tipo de medidas nefastas, de nada vale la labor docente. O quizás es mejor decir TODO VALE en desmedro de la calidad educativa».

«Consideramos que la Resolución 612/2020 debe dejarse sin efecto porque nada justifica esta aberración educativa, denominada como «excepcional» y que encubre una promoción por DECRETO, pretendiendo hacer creer que se está garantizando el derecho social de la educación, consideraron desde el gremio que nuclea a los docentes santacruceños.