Habilitan salas de aislamiento preventivo en Cañadón Seco

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Acorde a los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud para crear en cada comunidad salas preventivas de aislamiento colectivo de personas que puedan infectarse con el COVID 19, complementarias a hospitales, hoy fueron presentadas las dos que se diseñaron en Cañadón Seco.

Las mismas están ubicadas en los albergues del gimnasio comunal y cuentan con cuatro camas cada una (en breve se incorporará una más) y disponen dep tubos de oxígeno y máscaras individuales para los hipotéticos pacientes que requieran tratamiento de enfermedades respiratorias.

A ello se suman dispositivos láser para medir la temperatura corporal, kits descartables de camisolines, antiparras y guantes, respirador N5 con válvula cool flow y oxímetro de pulso, entre otros elementos, todo lo cual motivó una inversión cercana al millón de pesos por parte de la Comisión de Fomento de esa localidad.

Vale destacar que si bien la OMS recomienda que la cantidad de camas para atender emergencias por la pandemia debe ser del 0,5 % en relación a la cantidad de habitantes, en Cañadón Seco se optó por duplicar ese requerimiento preventivo a pesar que en la localidad no existe ningún caso positivo de COVID 19.

La presentación oficial fue realizada por el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga ante el vicegobernador Eugenio Quiroga; la diputada por pueblo de Caleta Olivia y Cañadón Seco, Liliana Toro y cuatro referentes del sistema de salud de la zona, la doctora Miriam Luna (del Hospital Meprisa), los técnicos en tomografía y en imágenes Juan Barrionuevo y Pablo Olivera (Hospital Zonal) y el doctor Juan Acuña Kunz, quien colaboró en el asesoramiento para diseñar las salas.

La ocasión también fue propicia para que el jefe comunal hiciera entrega de un stock de máscaras faciales para el Hospital Meprisa, teniendo en cuenta que décadas atrás fue un hospital ypefiano y, por ende, su génesis está estrechamente ligada a la comunidad de Cañadón Seco.

No solo es una crisis biológica

Tanto en declaraciones a la prensa como al pronunciar un informal discurso en el acto de presentación, Soloaga aclaró que «la Comuna no estará a cargo de las salas sino que las ponemos a disposición del sistema público de salud y nos integramos al dispositivo preventivo de protección y contención de aquellas personas que puedan ser afectadas por el virus, y si bien esperamos que ello no ocurra aquí, igualmente tenemos que estar preparados»

Resaltó además que al analizarse lo que ocurre en el contexto mundial queda en evidencia que esta crisis biológica desnudó la ineficacia de estrategas que gobiernan países desarrollados y la inmoralidad de un sector que concentra riquezas «por ello considero que antes de hablar solamente de una crisis biológica tenemos que hablar también de una crisis moral».

Destacó también que «esta pandemia también nos pone en una línea de interpretar la importancia que tiene la relación afectiva entre la gente porque hoy que no podemos tener contacto y eso nos hace ver lo ponderable que es la solidaridad, la racionalidad y la madurez».

Ello lo llevó a decir que está a la vista que «necesariamente se abrirá un nuevo orden internacional» en esquemas vinculados con la economía, el trabajo, la cultura y la educación porque la pandemia que asola los continentes, no hace diferencia sectores sociales «y es la más trágica que asoló la humanidad en los últimos cien años» .