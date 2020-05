Este lunes dan a conocer qué comercios pueden abrir en Caleta a partir del martes

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El último sábado se dio a conocer el Decreto provincial 0475/2020 que exceptúa a nuevos comercios y actividades liberales del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular dispuesta en el DNU 408.

En ese sentido, teniendo en cuenta que aún no fue promulgado el decreto provincial y no fue publicada la reglamentación a través del Ministerio de la Producción provincial, desde el Municipio de Caleta Olivia adelantaron que este lunes aún no comenzará la actividad en los nuevos rubros exceptuados.

Desde la Comuna trabajan en un nuevo decreto municipal de adhesión a la norma provincial. También en los nuevos protocolos para disponer la apertura de los comercios para la atención presencial, priorizando las normas de prevención y evitando la aglomeración de personas.

En ese sentido, adelantaron que el lunes se realizará la rúbrica del decreto municipal y el martes comenzará a tener vigencia.

Entre los nuevos puntos, se habilitará la apertura de muchos nuevos rubros y se implementará la metodología de atención por turnos en locales. Asimismo, se analiza cómo será el protocolo de prevención para las caminatas.

Para todos los casos se deberá respetar la circulación ya establecida según la terminación del DNI en par e impar y se habilitará el retiro en el local en las casas de comida.

Se trata de una importante noticia para los comerciantes y vecinos de Caleta Olivia ya que la nueva norma permitirá la reactivación económica de los locales más afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde la Comuna también destacaron el trabajo realizado entre la cartera de Producción, la Cámara de Comercio y los comerciantes que trabajaron en los protocolos que fueron enviados a Río Gallegos el pasado 26 de abril para su análisis.