Murua: «presenté un proyecto para eximir de impuestos porque muchas familias dependen de la actividad comercial»

Caleta Olivia

El Concejal Prof. Gabriel Murúa además de destacar la determinación de sesionar y de modificar el reglamento interno para que se lo pueda hacer de manera virtual, tal cual lo pidió hace algunas semanas, manifestó que presentó un proyecto que solicita al Ejecutivo Municipal la eximición del pago de tasas municipales a los comerciantes y pequeños empresarios que no pudieron abrir sus puertas durante la pandemia.

En la sesión extraordinaria del Honorable Cuerpo Deliberativo que se desarrolló en instalaciones del San Jorge Rugby Club, se abordó entre otras cuestiones la modificación al Reglamento Interno para que se pueda sesionar de manera virtual; esta posibilidad había sido planteada por el Concejal Prof. Gabriel Murúa a los pocos días de haberse decidido el inicio de la pandemia.

Asimismo se envió a comisión, con el compromiso del resto de los ediles para que se pueda aprobar en la próxima sesión, la iniciativa que exime del pago de impuestos municipales hasta fin de año a todos los comerciantes que durante la extensión de la pandemia no pueden abrir las puertas de sus locales.

Sobre la posibilidad de eximir del pago de tasas a los comerciantes, el concejal Prof. Gabriel Murúa, manifestó: «este proyecto es muy importantes para los comerciantes que la están pasando mal en esta pandemia y es sumamente necesario», y agregó: «y principalmente me parece que está muy bien que tal vez nos hayamos puesto de acuerdo con el resto de los ediles, y destaco que hemos dejado de lado las cuestiones partidarias y que el concejo funcione de la mejor manera posible».

Asimismo remarcó: «la exención del pago de tasas para los comercio que no pudieron abrir es un paliativo, sabemos que no es la solución definitiva, a la crisis que atraviesan porque tienen muchos gastos, pero es dar un gesto desde el Concejo Deliberante para estos comerciantes que seguramente la están pasando mal», y añadió: «más de 1000 familias depende su subsistencia del comercio y de pequeñas pymes y el Estado tiene que acompañarlos, sino será más gente pidiendo subsidios y trabajo en la municipalidad».

También adelantó que está trabajando en la confección de pedidos de informes correspondientes al COE y a las Secretarias de Desarrollo Social y Hacienda sobre las distintas acciones que tuvieron desde que se inició la Pandemia.