Internos de la 5ta reclaman con una huelga de hambre para ser liberados

Caleta Olivia

Internos de la División Quinta de policía iniciaron días atrás una huelga de hambre con la finalidad que la justicia les otorgue la prisión domiciliaria.

Según datos recabados por La Prensa de Santa Cruz, el reclamo se inició hace diez días en esa dependencia policial ubicada en el barrio Rotary, aunque esta semana se intensificó el reclamo con la mayoría de la población carcelaria.

En este sentido trascendió que al menos dos reclusos se habrían «cocido la boca» como medida de protesta y exigen continuar transitando la cuarentena en sus domicilios.

Aunque no se confirmó oficialmente, en la División Tercera internos también se adhirieron a la protesta

Varios de los internos aún no están condenados, otros se encuentran a cumplir su condena y la mayoría exige a la justicia «individualizar» caso por caso.

De este modo, los internos aclararon que la mayoría de ellos no cumplen condenas o no están detenidos por causas como femicidio, homicidio, ni delitos contra la integridad sexual.

Finalmente trascendió que este reclamo habría repercutido en otras comisarías de la ciudad.