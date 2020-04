El Polo Obrero reclama «ayuda inmediata» al Ministerio de Desarrollo Social

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Desde el mes de diciembre, venimos solicitando ser atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia; para abordar las distintas problemáticas que arrastran nuestros vecinos», aseguraron dirigentes del Polo Obrero en Caleta Olivia.

Recordaron que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril; hicimos llegar petitorios recordando esas demandas.

«Nadie desconoce que la Pandemia ha agudizado todos los problemas de las familias desocupadas y precarizadas», manifiestan.

Desde el inicio del aislamiento social, el Polo Obrero ha repartido 196 módulos alimentarios, entre quienes estaban inscriptos en sus listados; y solidariamente otros 82 módulos a familias y entidades en situación de riesgo que no pertenecen a nuestra Organización.

Estos alimentos conquistados al Ministerio de Desarrollo Nacional en el mes de febrero; solo alcanzan para una semana.

«Y como es de público conocimiento; por los actos de corrupción que llevó a la renuncia de 15 funcionarios; no se entregaron alimentos en el mes de marzo y abril a las organizaciones sociales», denunciaron.

Agregan que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se terminará cobrando entre el 04 junio y el 1° de julio, con un cronograma interminable; luego de sortear innumerables trámites virtuales por parte de quienes en muchos casos no tienen internet o energía eléctrica en sus hogares».

«Las denuncias públicas de los desvíos de mercadería a un sector político sindical; en desmedro del COE Municipal y los CICs de nuestra ciudad; exigen la Apertura de los libros de la Provincia; y un comité de fiscalización integrado por las organizaciones sociales que actúan en los barrios populares de nuestros pueblos».

«La presencia del ejército repartiendo comida en los barrios de Las Heras, durante el pasado fin de semana, confirman los planteos del Polo Obrero sobre los niveles de pobreza e indigencia en nuestra Provincia», aseguraron.

Las actividades solidarias de Sindicatos y entidades intermedias; contrastan con la ausencia del Estado para llegar a todo el territorio.

«Lamentamos que la delegación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, que visitaron Caleta Olivia la semana pasada no haya tomado contacto con todas las agrupaciones que desarrollamos actividades sociales en los barrios de nuestra ciudad».

«Insistimos cada día con nuestros compañeros para mantener las medidas sanitarias de prevención y el aislamiento social pero venimos a reclamar una vez mas la asistencia de emergencia de todos los desocupados y precarizados; no solo de quienes estaban en nuestro padrón sino también de quienes se han sumado con el inicio de la pandemia».

Por ese motivo, este lunes y ante la difícil situación económica el cuerpo de delegados del Polo Obrero se movilizó en la mañana de este martes en el CIC Virgen del Valle para reclamar respuestas inmediatas.

Explicaron que exigen «activar las tarjetas sociales que fueron bloqueadas y hasta la fecha no fueron desbloquedas»; «asistencia a los compañeros que hicieron la reseña socioeconómica por bajo peso de ellas y sus hijos»; atención a vecinos con graves problemas de salud pese a que e diciembre pasado se presentó un padrón con 15 casos de urgencia»; «compra de anteojos para niños y de la tercera edad que no pueden costear dicho gasto»; «que se entreguen artefactos de calefacción prometidos desde 2019»; «entrega de chapas a familias que se les llueve la casa y aunque le realizaron el relevamiento, nunca les fueron entregadas».

«Pago de alquiler a familias en situación de calle a través del programa de asistencia para las emergencias ante estas situaciones» y «entrega de alimentos frescos que contengan vitaminas» y «entrega de elementos de limpieza y kits de higiene», exigen.