Desesperada búsqueda: desde Buenos Aires busca a su padre en Caleta Olivia

Caleta Olivia

«Desde que lo despidieron de una empresa petrolera se encontraba muy triste», le dijo este lunes por la noche a La Prensa de Santa Cruz, Cristian Alberto, quien se contactó con este medio para lograr el paradero de su padre.

Cristian reside en Lanús, provincia de Buenos Aires y desde el viernes perdió todo contacto con su padre, Angel Patricio Alberto de 50 años de edad, quien hace un año llegó a la patagonia en búsqueda de trabajo.

«Nos sabemos nada de él, desde el viernes a las 16,50 que fue la última vez que se conectó al washapp», sostuvo Cristián y aseguró que mantenían una relación diaria y fluida con su padre. Angel Patricio Alberto visitó por última vez a su familia en noviembre y luego regresó al sur del país.

«El no es de desaparecer , siempre está con el celular y ahora se encuentra apagado y no tengo manera de comunicarme con él», explicó.

Cristian detalló que su padre se comunicó con la familia el viernes, antes de que se apague su celular y les había comunicado que lo habían despedido de la empresa petrolera donde se desempeñaba.

«Mi preocupación es grande porque estaba muy triste por esa situación», manifestó y reconoció que no tiene detalles del domicilio de su padre en Caleta Olivia.

«En una oportunidad nos dijo que estaba en una casa prestada en una zona de chacras y se movilizaba en una moto», brindó como detalle.

«Estamos muy preocupados todos en Buenos Aires y por eso recurrimos a su medio», indicó Cristian Alberto.