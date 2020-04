48 casos en la provincia: Puerto Santa Cruz tuvo su primer positivo de coronavirus

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 48 casos positivos de Coronavirus (COVID-19).

Se confirmó un nuevo caso positivo de la localidad de Puerto Santa Cruz y 1 negativo a coronavirus en Río Gallegos. Hasta el momento se descartaron 208 casos en la provincia de Santa Cruz.

Seis (6) localidades santacruceñas registran casos positivos desde el inicio de la pandemia COVID-19

*34 El Calafate (26 altas definitivas)

*6 Río Gallegos (2 altas definitivas)

*5 Caleta Olivia

*1 Puerto San Julián (1 alta definitiva)

*1 Pico Truncado (1 alta definitiva)

*1 Puerto Santa Cruz (notificado e hisopado en Río Gallegos)

Las Altas definitivas se otorgan al negativizar dos veces consecutivas a COVID-19. Los mismos continúan con el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU.

Informe epidemiológico

La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria.

Los casos: 13 son importados y 35 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo.

La edad promedio 43 años, con mayor proporción en hombres que en mujeres

Importante

Las personas que se encontraban en aislamiento en las diferentes localidades y fueron dadas de alta se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Es importante respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias continúan realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Acciones ante contactos estrechos o personas que provienen de zonas de riesgo

De acuerdo a las modificaciones en la información epidemiológica, desde el Ministerio de Salud de la Nación se indica que: El período de incubación estimado es de 1-12 días.

Se recomiendan 14 días de seguimiento en contactos.

La trasmisión sería por vía respiratoria de gota y contacto. El aislamiento recomendado es domiciliario

Principales acciones para control de contactos estrechos o personas que provienen de áreas de riesgo:

Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado.

Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar).

El equipo de salud debe indicar:

Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros). Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. También deben evitar recibir visitas en su hogar.

No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente.

Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura.

Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Se puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.

No es necesario utilizar barbijos mientras la persona se encuentre asintomática. En caso de comenzar con síntomas se deberá colocar un barbijo y contactar a la autoridad sanitaria local.

Ventilar regularmente los ambientes.

Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, baños, cocinas, etc., con una solución de agua e hipoclorito de sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua).

Evitar viajes locales, nacionales, internacionales

Síntomas

Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta, o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te auto mediques y consulta inmediatamente al sistema de salud.