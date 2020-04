Roquel: «Realizamos la denuncia penal contra el Intendente»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Diputado Daniel Roquel (UCR) realizó una denuncia penal contra el Intendente Pablo Grasso por el evento que rompió la cuarentena obligatoria.

Roquel presentó una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional N 3 contra el Sr. Intendente Pablo Grasso por el evento organizado desde el municipio que rompió irresponsablemente el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Dicha denuncia se respalda el art. 4 del DNU 297 que señala que por la infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria «…se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal…»

«Entendemos que la falta en la que se ha incurrido es muy grave y como representantes del pueblo santacruceño entiendo debo asumir la responsabilidad de denunciar los hechos que son de público conocimiento, donde se rompió premeditadamente e irresponsablemente con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Intendente Municipal» señaló el legislador.

«Quienes estamos en política ejerciendo cargos públicos debemos dar el ejemplo y no eludir las responsabilidades que nos han sido conferidas a través del voto y la confianza de nuestros vecinos. Debemos traducir en hechos lo que decimos con palabras» agregó Roquel.

«Esperamos que este tipo de acciones no se repitan ya que la situación que estamos atravesando es muy delicada y no hay tiempo ni espacio para la especulación de algunos para hacer proselitismo. La única prioridad en estos momentos es el cuidado de la salud de todos los habitantes de Santa Cruz», concluyó el diputado radical.