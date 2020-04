Un laboratorio privado contaría con la tecnología para realizar test

Facebook Twitter

Río Gallegos

Un laboratorio privado de análisis clínicos de Pico Truncado y Las Heras estaría equipado y contaría con la tecnología y los insumos para realizar las pruebas de análisis del Covid 19, trascendió esta semana, mientras se volvía a extender los plazos del aislamientos social.

Se trataría de un laboratorio que pese a tener las habilitaciones y certificaciones correspondientes aun no habría recibido la autorización o los permisos para poner a disposición en la zona.

La información se conoció la semana pasada, mientras desde el gobierno nacional se anunciaban que se redoblarían esfuerzos para «testear» a un número mayor de personas.

En el inicio de la pandemia, los resultados de los análisis dependían solamente de los laboratorios del hospital Malbrán de Buenos Aires- Luego, las posibilidades se fueron ampliando a diversos puntos del país, y ante la necesidad, en muchas ciudades se optó por sumar a los laboratorios privados.

Vale mencionar que para estudiar posibles casos de coronavirus, en el Instituto Malbrán usan un área con cabinas de Seguridad Biológica Clase II.

Esta tecnología no estaría disponible en todas las provincias, en incluso ayer el Director del Hospital Zonal de Caleta Olivia, informó que la institución aun no cuenta con el equipamiento necesario para realizar los test.