Alberto Fernández anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo pero flexibilizan las salidas de los hogares

Buenos Aires

El aislamiento continuará con el objetivo de mantener bajos los números de casos diarios. Las clases no retornarán pero en todo el país se podrán realizar salidas de hasta una hora en un radio de 500 metros

El presidente Alberto Fernández anunció desde la Residencia de Olivos la extensión de la cuarentena «administrada» hasta el próximo 10 de mayo inclusive, mientras se analiza «exceptuar nuevas actividades regionales». Además, el Presidente confirmó que a partir del lunes se podrán realizar salidas breves de hasta una hora y en un radio de 500 metros.

En un mensaje grabado, el mandatario anunció que en todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes continuarán con el aislamiento tal como fue hasta ahora, mientras que donde vivan menos de 500 mil habitantes podrían quedar exceptuados en caso de que cumplan con 5 requisitos:

1) Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días,

2) Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta,

3) Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional,

4) El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido,

5) La zona geográfica no podrá estar definida como «con transmisión local o por conglomerado» por la autoridad sanitaria nacional.

Incumplimientos

«Si alguno de estos indicadores no se cumple, el departamento o partido no podrá avanzar con la excepciones», aclaró el primer mandatario.

Por otro lado, Fernández detalló que todas las personas podrán realizar salidas de esparcimiento durante una hora, a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene.

Fernández aclaró que la Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas. Seguirán suspendidas:

-Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

-Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros.

-Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.

-Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.

En tanto, las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros y el ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario. El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.

Tras haber recibido los informes del Comité de Expertos y de haber analizado la situación con los gobernadores, fuentes del Poder Ejecutivo ratificaron que «va a ser muy duro» con el control del cumplimiento del aislamiento social, ya que «no va a poner en riesgo lo que se consiguió hasta ahora, que es uno de los poquitos éxitos que hay en el mundo».

«No va a regalar el esfuerzo económico y social que se hizo con la cuarentena. Se va a abrir por territorio, por lo cual la responsabilidad sanitaria es compartida», señalaron a Noticias Argentinas dirigentes cercanos al Presidente. (Fuente: Infobae)