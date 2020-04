Caletenses arribaron a la ciudad a través del Programa Nacional «Volver a Casa»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Este miércoles, pasadas las 22 horas, arribó a la ciudad un colectivo de la agencia Andesmar, con 53 pasajeros, entre ellos 42 caletenses, el resto de la localidad de Pico Truncado, Las Heras y Los Antiguos.

Los estudiantes y vecinos que se encontraban en la ciudad de Córdoba, lograron llegar a la ciudad mediante el programa nacional «Volver a Casa», escoltados y recibidos por personal policial, autoridades provinciales y locales.

Además, en el acceso norte de la ciudad, Protección Civil procedió con la fumigación del colectivo de larga distancia. Asimismo, los profesionales de la salud, integrantes del Comité Operativo de Emergencia, hicieron lo propio, constatando la salud de cada pasajero.

Luego, el intendente Fernando Cotillo quien estuvo en el lugar acompañado por el secretario de Coordinación General Juan Carlos Gómez, el Comisario General de la Policía de Santa Cruz Dante Aboud, el jefe de la División Comando Radioeléctrico, Comisario Cristian Cancinos y el secretario de Transporte Fabián Cook, constataron que los pasajeros firmaran la declaración jurada en la que especifica que todo aquel que arribe de otro punto del país, deberá cumplir con la cuarentena en sus hogares.

«Ninguno presenta síntomas»

Luego de verificar el estado de cada pasajero, la supervisora de Salud Comunitaria, Dra. Claudia Romero, destacó que cada estudiante estuvo con buena predisposición, y afirmó que no poseen síntomas y están con buena salud.

El Municipio constatará que se cumpla la cuarentena

El Jefe comunal Fernando Cotillo, celebró la llegada de los estudiantes que son el futuro de la ciudad, y destacó el esfuerzo que hicieron los padres de los mismos para que puedan retornar a la ciudad.

Por otro lado, expresó que en la declaración jurada que cada pasajero firmó se detalla que deberán instalar una aplicación que fue desarrollada por el COE municipal. La misma mostrará donde estarán ubicados georeferencialmente y con eso se constatará si cumplen o no la cuarentena obligatoria.

«Con la nueva aplicación podremos llevar un mejor registro de las personas que estén realizando la cuarentena obligatoria y nos ayudará a llevar un mejor registro para poder controlar y que no se propague la pandemia», afirmó Cotillo.

Próximos arribos

El Intendente comentó que se esperan más arribos de otros puntos del país en los próximos días.

Se esperan alrededor de 40 personas más que arriben a la ciudad, entre ellos estudiantes y vecinos que se encontraban varados en otras localidades. Cada viaje será gradualmente.