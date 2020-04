Navarro: «La Gobernadora se tiene que poner en los zapatos de los compañeros que no la están pasando nada bien»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«El COVID-19 declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud viene a desnudar muchas falencias que vienen arrastrando los sistemas de salud a lo largo y ancho de todo el mundo, porque hay gobiernos que apostaron a la comercialización de la Salud y la vaciamiento del estado», indicaron a través de un comunicado de prensa desde ATE Santa Cruz.

En Argentina se reveló que los 4 años de vaciamiento del macrismo ha dejado serias consecuencias como el atrasado salarial y la precarización laboral que hay. En las provincia sigue siendo una realidad que no se puede sortear y aplasta la situación económica de las familias santacruceñas.

«ATE ni bien empezó el aislamiento fruto de las decisiones del gobierno nacional de pagar un bono de 2 mil pesos a los trabajadores de Salud, pidió la extensión para todos los trabajadores esenciales que están exentos del DNU 297/2020 y la creación de los comités de crisis entre el Ministerio de Desarrollo Social y los trabajadores del Estado».

En ese marco José Navarro Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz dijo que «tenemos la mayoría de nuestros compañeros estatales a los que nosotros representamos en sus casas y algunos estando al frente de esta pandemia como lo son los trabajadores municipales y de la salud, en ambos casos la están pasando bastante mal por diferentes situaciones», indicó.

Agregó que «la primer situación es la social que nosotros ya veníamos soportando con una paritaria congelada desde agosto del año pasado, trabada este año y postergada de forma unilateral por parte del gobierno provincial que generó un enorme mal, estar a los trabajadores de todos los sectores de trabajo, nosotros lo que le estamos tratando de hacer entender a la señora Gobernadora es que se ponga en los zapatos de los compañeros y compañeras que hoy no la están pasando nada bien y no llegan al 10 de cada mes».

«Le estamos diciendo al Gobierno de Santa Cruz a través de las presentaciones correspondientes que entienda en el contexto que estamos, que genere un mecanismo urgente para sentarnos en paritarias salariales, obviamente respetando todos los resguardos que hay que tener, pero que entienda que los trabajadores hoy no tienen con que salir a comprar alimentos para tener comida en sus casas, no tienen plata y encima los supermercados remarcan los alimentos esenciales los cuales son inalcanzables para la gran mayoría de lxs trabajadores», enfatizó.

Navarro recordó además que «hoy los trabajadores y trabajadoras estatales la mayoría tiene un segundo trabajo y en este marco de aislamiento no lo pueden cumplir. Para ATE el pedido de apertura de paritarias salariales y la creación del Comité de Crisis donde se discute la salud y seguridad de los trabajadores es esencial hoy en la provincia de Santa Cruz para resolver los problemas estructurales como lo son la falta de insumos y condiciones laborales».