El secretario de Alicia chocó en pleno centro con una camioneta a nombre de Austral Construcciones

Río Gallegos

El incidente ocurrió en la mañana de este lunes, sobre calle San Martín, donde Pablo Ulloa chocó a una Chevrolet Spin, pero no habría tenido el seguro automotor.

La tranquila mañana de Río Gallegos se vio alterada durante unos minutos en pleno centro de la ciudad por un accidente mínimo, pero con ribetes políticos.

Sucede que el protagonista de la historia fue Pablo Ulloa, secretario de la gobernadora, Alicia Kirchner, quien circulaba a bordo de una Toyota Hilux Negra y en su camino impactó levemente a una Chevrolet Spin sobre calle San Martín, justo frente al Casino.

En medio de la cuarentena, había presencia policial en el lugar, por lo que se procedió a pedirle la documentación a Ulloa y en ese momento se constató que la camioneta estaba a nombre de Austral Construcciones.

Pero eso no fue todo porque aparentemente el conductor no habría tenido el seguro del vehículo, por lo que se procedería al secuestro, algo que finalmente no ocurrió. (El Diario Nuevo Día)