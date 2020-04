Crudo invierno: YCRT no entregará carbón para las familias

Facebook Twitter

Río Gallegos

En diálogo con Tiempo FM , el coordinador de YCRT, Lucas Garcerain, dijo entender el rol social de la empresa en este contexto y lamentó la imposibilidad de no contar con el mineral para las familias.

Por otro lado, el Municipio no tiene registro de cuántas necesitan la asistencia. Será un invierno «muy difícil», exponen algunos vecinos.

Como se publicó la semana pasada, sabido es que en la capital provincial son muchas las familias que en la actualidad no cuentan con red de gas en sus barrios, y por consecuencia en sus viviendas.

También la semana pasada adelantábamos que, si bien el pedido ya se ha realizado por parte del Municipio y el Gobierno provincial, teniendo en cuenta la llegada de las primeras heladas y la necesidad de contar con el carbón ya en el mes de marzo, actualmente no hay acopio del mineral ni en Punta Loyola ni Río Turbio, pero no solo eso, sino que la producción tardaría varias semanas, algo que en el día de ayer terminó de confirmar a nuestro medio el coordinador de YCRT, José Lucas Gaincerain, quien fue bastante más amplio al referirse a la situación.

«Nosotros desde el primer momento dijimos que con la mina sacando carbón vamos a solucionar un montón de temas», dijo y remarcó: «Si nosotros no sacamos carbón el fin social no lo podemos cumplir, pero tampoco producir energía, ni vender el mineral. Dependemos de eso y por eso tenemos todos los esfuerzos puestos para poder sacar carbón».

Producción

Consultado sobre los tiempos que estiman podría tardar la producción, Gaincerain fue claro al exponer que «hay algunos que colaboran y otros que ponen piedras en el camino, pero no nos van a parar, vamos a seguir avanzando con la intención clara de sacar carbón», y amplió: «Sacando carbón, con la mima en marcha, le daremos respuesta a un montón de cosas. Lo más simple es el carbón para calefacción, pero hoy no lo podemos dar, por eso quiero agradecer que hay empleados y jefes que están trabajando y colaborando para ver cómo ponemos esto en marcha lo antes posible».

Ante este panorama, TiempoSur se comunicó con algunos vecinos que como cada invierno esperan por la asistencia del Municipio o la Provincia. Uno de los barrios más afectados por la falta de calefacción es el barrio 22 de Septiembre, donde según el Presidente de la junta vecinal, «los vecinos ya se están comunicando para saber qué va a pasar con la asistencia para calefacción. Desde hace unas semanas que están consultando porque supuestamente iba a llegar en marzo, pero no ha pasado nada», expuso.

«Está bastante complicado, va a ser un invierno muy difícil. Estamos viendo si podemos conseguir leña para estas familias, pero son varios los barrios que tienen el mismo problema hoy».

El panorama es difícil sobre todo teniendo en cuenta que, al parecer no hay demasiadas alternativas. Sin ir más lejos, desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario municipal, han confesado a TiempoSur que por estas horas no hay un registro de cuántas familias necesitan este servicio, el cual, si bien no cumple con las expectativas de las familias que piden por los servicios hace muchos años, se convierte en fundamental con la llegada del invierno.

Joel Jaramillo, titular de Acción Comunitaria, explicó: «Hoy el número real de familias a asistir no lo tenemos porque no alcanzamos a realizar el relevamiento. Habíamos iniciado, pero cuando pasó lo de la pandemia estábamos comenzando barrio por barrio ya que lo que la gestión anterior nos dejó es una base de datos que está totalmente desactualizada».

En este punto cerró: «Deberíamos volver a trabajar una vez que tengamos la certeza de que YCRT nos va a ayudar con el carbón, aunque sabemos que también la empresa está paralizada, por lo que estamos buscando alternativas para saber cómo podemos ayudar y cómo hacemos para paliar el tema del frío».

Quien también comentó a TiempoSur que las familias han comenzado a pedir por la asistencia fue Vanesa Low, jefa de Departamento de Participación Ciudadana. «Estamos preocupados y ocupados de esto. Estamos tratando de ayudar con lo que podemos, tenemos muchos vecinos solidarios que también están abocados a juntar leña para poder asistir a las familias».