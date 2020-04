La UCR denunció que el gobierno de Santa Cruz censura y vulnera la libertad de expresión

Facebook Twitter

Río Gallegos

Denunciaron que el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una resolución en la que se le prohíbe al manifestarse libremente en las redes sociales y cuestionaron los avances contra las libertades personales.

«El Gobierno de Santa Cruz busca frenar la libre circulación de la información en la provincia. Por eso limitaron y controlaron el uso de las redes sociales por parte de personal de seguridad y policías. Quieren evitar las opiniones y los libres comentarios censurando el uso de redes sociales. Esto es intolerable, es un avance sobre las libertades personales y un precedente totalmente negativo para la democracia», remarcó la Diputada Nacional Roxana Reyes.

La disposición además establece la prohibición de todo tipo de red social que no fuera homologada por la Subsecretaría de Participación ciudadana dependiente del Ministerio de Seguridad.

Ante esta medida el Comité nacional de la UCR emitió un documento rechazando la medida, pidiendo el fin de acciones que busquen controlar la información libre y y destacó que acciones de este tipo resultan intolerables y representan una violación al derecho de expresión y un intento más del gobierno provincial de censurar la información pública.

«No se puede en un Estado de derecho tomar una restricción sobre la libertad de expresión de los ciudadanos y además apercibirlos y amenazarlos con un sumario», dijo; y agregó que «la situación de emergencia en la que nos encontramos no habilita para nada que el gobierno santacruceño se crea omnipotente para vulnerar derechos individuales y constitucionales».

En este mismo sentido argumentaron que «si lo que se busca es evitar las fake news, la verdad es que se equivocan de camino porque, de ser así, lo primero es esperar a que se difunda esa noticia falsa y luego denunciarla como corresponde en sede judicial o dejar actuar a un fiscal».

La resolución emitida del Ministerio también limita la publicación en redes sociales sobre acciones propias del desempeño de la actividad profesional, acciones de las instituciones que conforman el sistema público de seguridad de la provincia y de todo acto que quiebre la imparcialidad en lo atinente a la participación en actividades políticas o que de ellas procedan.

Reyes apuntó contra los mismos funcionarios del gobierno santacruceño: «El Ministro de Seguridad que no cumple su función de brindar información a la ciudadanía parece que tampoco conoce cómo funciona la división de poderes de una República».

Presentación Nacional

En el día de ayer la Diputada Reyes, junto al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados junto a legisladores de su partido para repudiar este hecho lamentable de censura previa.

El Proyecto de Resolución presentado habla de que esta medida adoptada por el gobierno de Santa Cruz es una violación de los derechos individuales que deja en jaque las garantías constitucionales y el estado de derecho, y exige por ello que se vuelva para atrás.

«Parece razonable afirmar que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. Los estados deben abstenerse de restringir derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional», expresa el documento presentado.

En este sentido los Legisladores, con Reyes a la cabeza, emitieron y presentaron ayer esta resolución: «Pedimos al Gobierno de Santa Cruz la urgente rectificación y el cese de las medidas adoptadas para controlar el flujo de información en la provincia así como evitar cualquier tipo de mecanismo de patrullaje social en la provincia a los empleados, funcionarios públicos o ciudadanos.»