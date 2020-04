La Unidad Académica Caleta Olivia dispone de más del 80 % de aulas activas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Unidad Académica Caleta Olivia se mantiene activa, adecuando acciones en su función de formación de grado a la virtualidad, de acuerdo a las acciones preventivas que la UNPA puso en ejecución contra la expansión del Coronavirus (COVID 19).

Desde la Secretaría Académica de esta sede, la responsable del área, Prof. Karina Nahuín, brindó detalles sobre lo que viene siendo el trabajo que hubo que modificar y comentó en qué consiste la tarea de dictado clases en todas las carreras que se dictan en esta unidad de gestión de la UNPA, que pueden ser posibles gracias al trabajo mancomunado de distintas áreas y los docentes universitarios.

Cabe indicar, que Nahuín se hizo cargo de la Secretaría Académica recientemente, se sumó a la gestión el pasado 3 de marzo, en plena vigencia de unas de las fechas más importantes del Calendario Académico de la UNPA: con inscripciones, readmisiones, reinscripciones a carreras, inicio del Ciclo 2020, entre otros.

Pero en medio de las primeras tareas, comenzó el primero periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que llevó a la puesta en marcha de distintos mecanismos y herramientas para garantizar el acceso a la Educación Superior de un grupo de más de tres mil alumnos, contando a los 1500 ingresantes, muchos de ellos del nuevo plan del Profesorado en Ciencias de la Educación, que tuvo junto a la Licenciatura en Trabajo Social, la mayor cantidad de inscriptos.

«Una vez por semana, y contando con la habilitación correspondiente, me traslado al edificio de la Universidad para dar respuesta a la demanda de distintas documentaciones para estudiantes, y que implican el uso del sistema de información universitaria Guaraní. Hemos tenido un inicio no habitual, pero gracias al equipo de la Secretaría Académica, y con la coordinación de Educación a Distancia pudimos hacer efectivas las responsabilidades que se desprenden de nuestra función y las adecuaciones correspondientes a lo resuelto por el Rector de la UNPA, Ing. Hugo Santos Rojas», agregó Nahuín.

Las dinámicas

La pelea contra el avance del Coronavirus obligó a que las Instituciones Universitarias, deban readecuar su trabajo, sin que esto ocasionara una detención del funcionamiento institucional, ya que se contemplan dos cuestiones. Por un lado, que el contexto que presenta un aislamiento social preventivo no paralice a la UNPA, y por el otro, brindar respuestas de forma rápida para que no se pierdan cursadas ni las actividades del primer cuatrimestre.

Para ello, según contó la Secretaria Académica, hubo que poner en funcionamiento una serie de dinámicas basadas en la constante comunicación junto a directores de escuelas y representantes de los estudiantes, con reuniones durante la semana.

«Desde que se inició el aislamiento determinamos acciones remotas que cada agente que está en el área realiza en sus hogares, como por ejemplo: respuestas a correos electrónicos y las tareas por el SIU. Hay una dinamica fuerte de trabajo junto a Acceso y Permanencia, junto a Educación a Distancia, y eso nos ha potenciado, porque el trabajo colaborativo hace a lo primodrial que es dar clases y tratar de asegurar el dictado de las propuestas académicas», dijo.

Agregó que «semanalmente usamos el correo electrónico, pero también desde el área estamos revisando circuitos administrativos, ordenanzas y reglamentaciones, pensando en nuevos desafíos y mejoras para cuando volvamos al trabajo presencial. El contacto con alumnos nos permiten acciones concretas y directas frente a necesidades de estudiantes que, por ejemplo, no están pudiendo participar de clases por la falta de internet y otros medios; además los representantes elevan un informe sobre aquellos espacios que no han tenido respuesta de parte de algunos docentes, ese informe se cruza con el reporte semanal que nos envía la coordinación de Educación A Distancia, con respeto a las actividades del entorno y los espacios curriculares, y se hace un informe con la intención de acompañar y asesorar, o dar ayudas a los docentes para que puedan completar sus clases», destacó.

Sostuvo además que «la intención siempre es que todo lo que se dicte enc uanto a formación de grado esté registrado en la plataforma, porque es el unico medio que tenemos para que institucionalmente se vea lo que sucede en este tiempo», enfatizó.

Actividades

Cabe señalar que junta al Rectorado se han completado varias propuestas, como los talleres a docentes y estudiantes para el uso de la plataforma UNPAbimodal, pero uno de los puntos más importantes es que gracias a esa comuncacion fluida con estudiantes y docentes, «hoy tenemos un 82 por ciento de aulas activas, y dados los tiempos por los que atravezamos, esto es muy positivo». «Estamos en buenas condiciones, en la misión de asegurar que el cursado se dicten en tiempo y forma», manifestó.

Finalmente, Nahuín recalcó que la Unidad Académica Caleta Olivia demuestra así que tiene la capacidad de trabajar responsablemente, en este caso bajo las órdenes de la Decana Eugenia de San Pedro y el Vicedecano Claudio Fernández, para poder sobreponerse a las adversidades que esta pandemia presenta.

«Trabajamos entre áreas, siempre mostrando predisposición. Si este trabajo no se articulara de la manera que se efectúa, no ibamos a poder llevar el desarrollo de los espacios curriculares, con el cursado de las asignaturas de todas las carreras. Las decisiones que se han tomado fueron oportundas y criteriosas, por lo que la situación está controlada y muestra que estamos en movimiento, es una clara línea de trabajo que se define desde la gestión, por eso, desde las áreas podemos hacer que la UNPA y nuestra sede están trabajando, con dinamismo», sentenció.