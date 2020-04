La UNPA refuerza tareas remotas de su personal y mantiene las actividades universitarias

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo confirmó la Decana de la Unidad Académica Caleta Olivia, Ing. Eugenia de San Pedro, quien además destacó el esfuerzo que está haciendo toda la comunidad universitaria: docentes, estudiantes y personal del Cuerpo de Administración y Apoyo.

Confirmada una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el ámbito de la República Argentina y en vistas a que no se han impuesto modificaciones que flexibilicen el movimiento en el ámbito de la Educación Superior, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral continúa fortaleciendo acciones para garantizar la continuidad de las actividades institucionales.

Asimismo, más allá que la fecha tope de la nueva cuarentena será hasta el 26 de abril, se indicó que las autoridades de cada sede se mantienen en constante contacto con el Rector de la UNPA, Ing. Hugo Santos Rojas, con quien conversan sobre decisiones a tomar y las fechas que por lo que establece el calendario académico, deberán de modificarse en el próximo tiempo.

No obstante, Eugenia de San Pedro destacó que «gracias al trabajo y el esfuerzo de Docentes y Nodocentes, la actividad institucional se mantiene en movimiento, aunque no de manera normal debido a la actual coyuntura», sin embargo confirmó que «lo más importante es cuidar a toda la comunidad universitaria» por lo que «nos sumamos en acción a que nos debemos quedar en nuestras casas, desde donde hacemos las tareas remotas que nos permiten mostrar que la UNPA no paró su trabajo en medio de las acciones preventivas contra el avance de la Pandemia del Coronavirus».

Regreso

«Para nada estamos pensando en un regreso paulatino. Eso es muy complejo de determinar. De hecho, creemos que es una posibilidad que se podría empezar a discutir, con nuevos argumentos y datos concretos, a partir de mayo. Pero por el momento seguiremos de esta manera, tal como lo indicó el Presidente de la Nación Alberto Fernández, hasta finales de abril», agregó.

Por otra parte, remarcó que la UNPA «no tomará decisiones apresuradas» sobre una fecha en la que se vuelva a las actividades «normales», y destacó que tampoco sirve que «vuelvan sólo algunos trabajadores, o las autoridades», dado que por ahora se puede ir dando cumplimiento a todo lo necesario con las tareas remotas, cada uno desde sus hogares.

«Si tomamos una determinación así, sería un error. Porque la discusión y queremos cuidar y cuidarnos todos. Eso es lo más importante ahora y es lo que venimos haciendo. Seguiremos trabajando así hasta que podamos garantizar las mejores condiciones, siendo siempre responsables. No podemos relajarnos sobre si no tenemos casos aún en nuestra ciudad, además se habla que debemos esperar un pico alto a mediados de mayo. Lo que sí está claro, es que no vamos a hacer lo que otras universidades sobre que cerramos las puertas y nos anticipamos y decimos que volveremos en junio. No hay una fecha definida, esto es de novedades y cambios constantes, de forma diaria. Creo y estimo que vamos a tener que hacer una readecuación del calendario, como la decisión que se tomó de suspender los exámenes de abril y cambiar la modalidad de los exámenes de mayo, para que sean para todos. Medidas así que las vamos a ir dando sobre la marcha. Entiendo que deberemos modificar la finalización del primer cuatrimestre, quizás haya que modificar o extender las fechas de cursadas, y las mesas de examen de julio/agosto, para unificar llamados, y que cosas que tendremos que charlas para reorganizar. En este semana seguiremos tomando decisiones, por ahora nos quedamos con la ejecución de la última resolución de nuestro Rector», sentenció Eugenia de San Pedro.