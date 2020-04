Alberto Fernández: «Hemos decidido seguir con la cuarentena hasta el 26 abril»

Facebook Twitter

Buenos Aires

El Presidente anunció en conferencia de prensa la extensión del aislamiento social «en los mismos términos» en los grandes centros urbanos. «El 27 volvemos a discutir. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio», afirmó. Y anticipó que se permitirán algunas nuevas actividades.

Alberto Fernández anunció que la cuarentena total se extenderá, en principio, hasta el 26 de abril «en los mismos términos» en los grandes centros urbanos. «El 27 volvemos a discutir. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio», dijo el Presidente.

«Vamos a entrar en una segunda etapa de cuarentena administrada», detalló. Y anticipó que se permitirán algunas actividades como la de los talleres de autos o las gomerías. Y también funcionarán los bancos. Dijo que se analiza permitir la salida de personas discapacitadas o del espectro autista que sufren complicaciones por el encierro. «Les pido que se queden en sus casas y que no nos relajemos», enfatizó.

«Tenemos que darnos cuenta de la dimensión del problema. Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado», dijo el Presidente. Y agregó: «Lo único que tiene sentido contra la pandemia es resguardarse en las casas».

Alberto Fernández utilizó una serie de gráficos para mostrar que «el contagio se multiplica cada diez días». Y reiteró que el objetivo sigue siendo ganar tiempo para que el sistema de salud pueda prepararse para enfrentar el pico de infectados.

«Lo primero que quiero es que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. Sin conocer la vacuna o el remedio que la evite. Y el único remedio que sostienen los epidemiólogos y que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Por lo tanto tenemos que recurrir a eso para aletargar la velocidad de contagio; y haciendo más liviana la velocidad, podemos dar más respuesta a quienes se infecten y necesiten ser atendidos médicamente», sostuvo el Presidente.

Y agregó: «En el inicio, cada tres días se multiplicaba el contagio. Esa es la velocidad de contagio. Qué logramos hoy, que esa velocidad sea del 10,29. Es decir, que para que se multiplique debemos dejar pasar 10 días. Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el contagia al segundo demora casi 11 días. Si seguimos extendiendo la cuarentena lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Es un logro nuestro, de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, tiene mucho sentido. En la medida que ganemos tiempo conseguimos mejores condiciones para atender a los que se infectan».

Algunas actividades saldrán de la restricción.

Talleres mecánicos, gomerías y la reapertura limitada de los bancos, las únicas actividades económicas que volverán al trabajo.

«Hemos decidido seguir con la cuarentena exactamente en los mismos términos», anunció anoche el Presidente Alberto Fernández al confirmar que la cuarentena general se mantendrá hasta el 26 de abril sin cambios en las grandes ciudades, aunque adelantó que comenzará a analizarse la flexibilización de las restricciones en las zonas del interior con menor riesgo ante la pandemia del coronavirus.

Lo hizo en conferencia de prensa, este viernes santo, cuando ya se completaron 22 días de aislamiento general que decretó como principal respuesta contra el Covid-19.

En este contexto el Presidente advirtió que «estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado, que seguimos sin conocer el remedio y la vacuna».

Se mostró acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.

Según anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no habrá que esperar demasiados cambios en cuanto a las actividades económicas afectadas por el «aislamiento social preventivo obligatorio» que hoy se extendió hasta el 26 de abril.

El primer mandatario señaló en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos que en las próximas horas se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se habilitará la actividad de talleres mecánicos y gomerías, con el objetivo de mantener en condiciones los vehículos exceptuados de la cuarentena.

Entre ellos se ubican los patrulleros, ambulancias o camiones para trasladar alimentos, distribuir caudales o recoger residuos.

Asimismo, Fernández confirmó que a partir del lunes reabrirán sus puertas los bancos, aunque con un protocolo para ordenar su actividad que obliga al público a pedir turnos para ser atendido en las sucursales, dispone «distanciamiento social» y limita la atención en las ventanillas para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales.

El mecanismo ya había sido anunciado días atrás por el Banco Central de la República Argentina.

Pese a las expectativas que otros sectores empresariales y comerciales tenían, el presidente no mencionó ninguna otra actividad económica como susceptible de ser reactivada.

No obstante, destacó que recibirá propuestas de gobernadores e intendentes para que actividades específicas o bien zonas de sus distritos puedan ser liberadas de las obligaciones de la cuarentena.

Dichas propuestas serán analizadas por el gobierno y consultadas con el equipo de científicos que asesora al Presidente, según él mismo puntualizó.

En relación a la reciente reunión que mantuvo con los mandatarios provinciales vía teleconferencia, Fernández expresó: «Les pedí que me expliquen en qué lugares podemos liberar la cuarentena. Entramos en una segunda etapa que a mí me gusta llamar de cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada».

«Muchos gobernadores me han planteado la situación de pueblos muy aislados, muy rurales, que no registran ningún caso de infección. No tiene mucho sentido mantenerlos aislados», agregó el Presidente. (Fuente: Infobae)