Alicia transmitió al Presidente un pedido impulsado por Soloaga: aplicar un precio sostén al barril criollo de petróleo

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Durante la video conferencia que el martes compartió con otros mandatarios provinciales para evaluar el impacto económico y social que generan las medias preventivas al Coronavirus, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, le solicitó al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la necesidad proteger las economías regionales y de manera particular la de esta provincia ya que el avance de la pandemia también trajo aparejado una brusca caída del precio internacional de barril de petróleo.

Por tal motivo le requirió, entre otros puntos, un pedido que le había formulado por nota el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, con el objeto de interceder ante las máximas autoridades nacionales para que se aplique de manera urgente un precio sostén al denominado barril criollo, no inferior a los 50 dólares, a fin de sostener la actividad laboral en los yacimientos y posibilitar que no sigan cayendo las inversiones de las operadoras.

El propio gobierno provincial, a través de sus canales informativos, hizo saber que el Presidente Alberto Fernández manifestó a la gobernadora que los puntos que expuso serán considerados y que incluso serán aplicados a nivel nacional.

En relación al planteo puntual sobre el barril criollo, el primer mandatario nacional, le expresó a la gobernadora Kirchner, que: «es el tema con el que ponés eje en la soberanía cada vez que hablamos y prometo que nos estamos ocupando», se indicó a través del parte oficial de prensa provincial.

Acompañamiento

Vale también señalar que ese fue solo uno de los puntos que le propuso Jorge Soloaga a la gobernadora Alicia Kirchner, dado que en la nota cursada la semana pasada, también le expuso la necesidad de declarar con carácter de urgente la Emergencia Petrolera.

Además le transmitió la conveniencia de impulsar otras medidas para revertir la crucial adversidad que se avecina; entre éstas la reducción del 50 % de los precios de los combustibles en la provincia y obtener ventajas impositivas e industriales de orden nacional con el objeto de terminar con la asimetrías que aquejan a Santa Cruz.

Adicionalmente le solicitó que interceda ante el Ministro de Trabajo de la Nación para que su titular, Claudio Moroni, no haga lugar «al requerimiento irracional de las Cámaras de la actividad hidrocarburífera de impulsar un procedimiento preventivo de crisis, algo que pondría en peligro 100 mil puestos de trabajo en todo el país».

Al respecto, el jefe de la comuna de Cañadón Seco, sostuvo en una video conferencia celebrada días atrás con intendentes y presidentes comunales y el gobierno provincial que es fundamental poner en marcha los mecanismos descriptos para evitar consecuencias laborales y fiscales de nefastas dimensiones.

«Asimismo -agregó- en esa misma lógica interpretativa, es vocación colectiva que las medidas de jubileo fiscal promovidas por algún sector de representación política provincial, constituyen un daño mayor a la pretensión de llevar soluciones a sectores afectados por ésta realidad económico financiera mundial, y lo único que generaría es una verdadera hecatombe fiscal en Santa Cruz».

El documento de referencia contó con la aprobación del vicegobernador Eugenio Quiroga; de los presidentes/as de las comisiones de fomento de: Lago Posadas, Jaramillo- Fitz Roy, Koluel Kaike y Tres Lagos, de los intendentes de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Calafate, Río Turbio, Los antiguos y de los diputados Hernán Elorrieta de Las Heras y de Liliana Toro de Caleta Olivia, en tanto se preveía hacerlo llegar a otros jefes comunales que por distintos motivos no pudieron adherir al documento de marras.

Es de destacar la enérgica adhesión del ex gobernador Dr. Arturo Puricelli quien manifestó su total respaldo a la iniciativa promovida.