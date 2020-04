La actividad minera fue el centro de la discusión en el COE de Perito Moreno

Facebook Twitter

Perito Moreno

La Diputada Nadia Ricci participó en el día de ayer de la reunión en el Centro Operativo de Emergencia (COE) de Perito Moreno donde se debatieron varias situaciones vinculadas al COVID 19, entre ellas la necesidad de la apertura de las actividades económicas en la región.

Ricci sostuvo que la apertura de las actividades comerciales es algo inminente y sumamente necesario para reducir de alguna manera el gran impacto económico que tendrá la crisis desatada por la pandemia, pero que sin embargo hoy la prioridad debe ser la de garantizar la salud de la población.

«Entendemos que esto sea necesario pero hay actualmente una línea muy fina en la que vamos a priorizar la salud. Estamos ante una situación muy delicada en la que no se trata de una lucha ideológica sino de la responsabilidad de todos los funcionarios y de la gente», indicó.

En este sentido, la Diputada Provincial se refirió a un cruce que tuvo durante la reunión del comité operativo con Leo Álvarez cuando se trató el tema de las mineras: «Leo Alvarez me atacó por el tema de la reactivación de la actividad minera pero hoy estamos en un contexto diferente que hay que tener en cuenta que no tener un control puede ser perjudicial por la gran circulación de personal en las minas».

Mineros

Nadia Ricci dijo respecto al recambio del personal minero que «nosotros vamos a proponer no un recambio de personal de quince días por quince días como se está evaluando, sino hacer un aislamiento de un mes para no tener tanta circulación y cuidar más al personal minero, sus familias y el resto de la población»; y agregó que la actividad minera conjuga a personas de todo el país y la realidad es que en quince días puede pasar que quien vuelva a su domicilio tenga síntomas y ponga en riesgo no sólo su salud sino también la de su familia.

La Legisladora también habló sobre una propuesta que le hizo al Intendente Mauro Cassarini, pensando en la salida paulatina del aislamiento preventivo y obligatorio.

«Le propuse al intendente hacer un relevamiento para ver de los comercios que están cerrados actualmente cuáles de ellos representa el único ingreso familiar, para poder ir habilitándolos con todos los recaudos necesarios que se deben tener», comentó.

Respecto al tema educativo, Ricci hizo hincapié en la delicada situación del sistema en la provincia y dijo que esta pandemia nos pone frente a un desafío muy importante.

«Vamos a tener que evaluar algunas decisiones. La propuesta de aulas virtuales son muy interesantes pero esto va a acentuar las diferencias con aquellos que no tienen acceso. Genera desigualdad en cuanto a la tecnología pero también respecto a la familia que puede acompañar a este chico en edad escolar con las que no. Ni hablar de la conectividad en la localidad que no permite que los hogares de Perito pueden tener el mejor acceso a internet», finalizó.