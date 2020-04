Caramelito: «todo a pulmón» entregó alimentos a familias necesitadas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Hoy es posible», la campaña que lanzó «Caramelito» Potestad se concretó en la tarde de este lunes con la entrega de alimentos a familias necesitadas y particularmente a madres solteras.

La campaña se inició días atrás y se lanzó por la gran cantidad de familias que se contactaron con «Caramelilto», ante la crisis generada por el coronavirus.

«Mucha gente me escribió pidiéndome ayuda porque no tenían cómo alimentar a sus hijos», le dijo «Caramelito» a La Prensa de Santa Cruz «entonces por iniciativa propia solicite ayuda a mis auspiciantes de mi programa «Hoy es posible», y me ayudaron muchísimo. Así empezaron a conocer la campaña que se inició hace dos semanas. Aunque antes la gente ya me venía solicitando y entregaba por día alimentos a veinte familias, aunque la demanda seguía creciendo», sostuvo.

«Caramelito», señaló además que en los últimos días hizo entregas diarias a diez familias.

«En mi facebook publique todas las entregas, sin mostrar el rostro de las familias. Y así entregue elementos esenciales como leche, fideos, arroz, azúcar, yerba, galletitas», manifestó y aseguró que las familias le manifestaron que en otras entregas «fue muy indigno lo que nos entregaban. Un paquete de polenta y uno de arroz», dijo con relación a lo que recibían las familias de organismos del estado.

«Por eso repercutió tanto en las redes sociales», señaló y dijo que este lunes concretó una entrega a cerca de quince familias.

Además resaltó que toda la campaña fue realizada «todo a pulmón», sin la asistencia de «ningún partido político, de ningún gremio y de ningún organismo del estado».

«Mi vocación es ser solidaria, y la mayoría de la gente me dice dónde están los concejales en estos momentos en que hay familias que realmente pasan hambre. En época de elecciones andaban todos en las calles, hoy nadie anda», dijo con relación a las familias que le dan a conocer su malestar al recibir la ayuda solidaria.

A pesar de las entregas diarias, «Caramelito» no se detiene con su solidaridad, Este martes y gracias a la colaboración de panadería Hugo del barrio 3 de Febrero, entregará 40 kilos de pan.

«Entregaremos dos kilos por persona. La ayuda es para veinte familias. Y justo entregamos un día 7, de San Cayetano. Es triste lo que está pasando, hay familias que pasan hambre y no reciben asistencia del estado. Hay abuelos, como en el barrio Mar del Plata que también reclaman por comida», detalló.

«Hay gente que me envían fotos de heladeras y alacenas vacías. Es increíble. Esto es muy terrible. Hay gente que hace changas y hoy no tienen ningún ingreso», relató.

«Caramelito» aclaró que «la ayuda que entrega se hace solamente llamando a su número 0297 625 5154 o al face Marcela Postestad «Caramelito».