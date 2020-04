Aplican las vacunas antigripal y antineumoccócica en diferentes entidades públicas

Facebook Twitter

A partir del lunes 6 hasta mañana 8 de abril es exclusivo para adultos mayores de 65 años. Deben asistir con su DNI.

La campaña podría extenderse. Esta semana se adelantó el inicio de la aplicación de la vacuna antigripal y antineumocóccica en el país, y en particular en la provincia. Centros Integrales Comunitarios, la escuela municipal de arte, el centro de taxis y diferentes uniones vecinales fueron los lugares elegidos para atender a los vecinos.

Esta repartición de sectores en la ciudad favorecería a que los adultos mayores se acerquen al lugar más próximo a su domicilio, y poder llevar adelante las medidas de seguridad para evitar contagios.

Al respecto, desde el lunes que muchos adultos mayores se quejan por la escasa cantidad de dosis que se reparten en los sectores y que hace se conformen extensas filas de abuelos desde horas muy tempranas en la mañana y al aire libre.

Según fuentes oficiales, cada ente recibe por día 60 dosis y pareciera que no alcanzara dado que los interesados se agolpan de manera numerosa para recibir su dosis. Se aclaró que todos van a recibir su vacuna; si bien las partidas llegan por períodos de tiempo, todos deberían recibir su dosis. Las medidas de seguridad ante el coronavirus hacen que la cantidad pautada por centro parezca mínima a modo de extremar contagios.

Durante estos días se hace notoria la escasez en cantidad de dosis diarias ya que muchos abuelos se encontraron recorriendo varios centros para lograr aplicarse la vacuna y no lo han conseguido. Llevando además a no respetar las normas de cuarentena y no permanecer en sus hogares.



Desde la Municipalidad de Caleta Olivia se dio a conocer un cronograma, y en el caso de mañana miércoles, las vacunas se aplicarán en la Unión Vecinal barrio Nuevos Pobladores de 10 a 15 hs. en la vecinal de barrio El Mirador de 10 a 15 hs. y en CIC Virgen del Valle de 12 a 16 hs.

PAMI

Natalia Gadano, responsable de PAMI en la localidad aclaró ante algunas quejas de beneficiarios, que «las vacunas que llegan al Hospital y se reparten en los diferentes lugares para su aplicación son partidas que vienen desde Nación, y en esa partida están las vacunas que también pertenecen a PAMI asique ningún afiliado de PAMI tiene que ser rechazado al querer colocarse la vacuna».

Luego de la cuarentena la partida de vacunas para los afiliados se reforzará para aquellas personas que no se han podido vacunar o porque no pudieron salir de sus domicilios.

Pediátrico

Por otro lado, también se están vacunando a bebés de 2 a 24 meses de edad. Se trata de las dosis indicadas en el Calendario Nacional y Antigripal Pediátrica de este año.

Las mismas se colocan, entre otros centros, en el CIC Virgen del Valle y sólo se entregan 20 turnos que pueden tomarse por teléfono al 485-3671. Las vacunas se colocan de Lunes a Viernes de 8 a 12 horas.

Llevar DNI y libreta sanitaria del menor y se admite sólo un acompañante. Si el niño tiene fiebre no se podrá vacunar, se aclaró, y se solicita presentarse en el horario indicado, no antes; manteniendo la distancia social para evitar contagios.