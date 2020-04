Este martes 7 los bancos pagarán a jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7

Facebook Twitter

Buenos Aires

La ANSES informa que se ha modificado el cronograma de pagos previsto para esta semana dado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido agregar un día más de atención a jubilados y pensionados, a los efectos de evitar aglomeraciones en las oficinas bancarias de todo el país.

De esta manera, se comunica a todos los beneficiarios que mañana, martes 7 de abril, las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron el mes de marzo y cuyos DNI terminen en 6 y 7.

Asimismo, se pagarán también las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes al mes de abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 y 7.

Los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados.

De este modo, el miércoles 8, se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cuyos DNI terminen los números 8 y 9.

Finalmente, el jueves 9 se pagarán los haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0.

Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.