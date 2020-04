El Obispo García Cuerva celebra la Primera Misa a puertas cerradas

Facebook Twitter

Luego de la vigilia iniciada anoche, a las 12 está prevista la misa en el Obispado. Se puede seguir por redes.

Ayer todos fueron invitados a participar a través de las redes de la vigilia organizada a partir de las 23 horas. La misma fue transmitida «en vivo» por Facebook: 500primeramisaargentina. Y de la misma forma se transmitirá a todo el país la Misa a celebrarse hoy a las 12 horas en la Capilla del Obispado.

Se trata de la celebración que conmemora el 500° aniversario desde la primera misa realizada en territorio argentino y que tuvo lugar en Puerto San Julián.

En este marco, la celebración será transmitida a través del canal 9 de la provincia, de las radios FM y AM de la provincia, y las redes.

Las medidas preventivas dadas por el gobierno nacional en cuanto al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, hicieron que la celebración que se iba a desarrollar en tres días con muchos participantes y colaboradores, se realice en una jornada con una misa central que tendrá lugar a las 12 del mediodía a cargo del Obispo Jorge García Cuerva.

En diálogo con La Prensa de Santa Cruz, el obispo Jorge García Cuerva mencionó que sólo estarán presentes en la misa las personas indispensables para la retransmisión de la misma, el vicario general, y alguna persona para dar lugar a las lecturas.

La misa se transmitirá por las redes sociales, por canal 9 de Santa Cruz, el Facebook de la Diócesis de Río Gallegos, por FM Presencia que es la radio del obispado, LU14 y LU12, y en diálogo con el gobernador Melella se pidió poder transmitir en Tierra del Fuego por radio o por canal provincial y Radio María.

García Cuerva, ante la consulta, adelantó que la misa estará centrada en tres o cuatro aspectos.

«En primer lugar queremos que quede expresada la presencia de tantos que han participado en el proceso de organización, por ejemplo: vamos a usar un mantel que los flecos son intenciones de más de 1500 personas de la diócesis de todo el país, que llegaron a través de las redes».

«Otro aspecto – agregó – es que habrá unos recordatorios que hicieron los detenidos de la Unidad Penitenciaria 2 de Río Gallegos, que eran los que pensábamos entregar a los obispos e incluso enviarle uno al papa Francisco y que lleva cada uno el nombre de cada provincia argentina como para dar a entender que está todo el país presente».

Las ofrendas las hará un médico y un policía agradeciendo el servicio de este tiempo de pandemia de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la salud. Y luego, el Obispo dará lectura a la carta enviada por el papa Francisco la cual consta de más de dos carillas.

«En esta misa como hubieron muchos que se sumaron para celebrar los 500 años, trataremos de celebrar y expresar de alguna manera lo proyectado», dijo García Cuerva e indicó que el Evangelio que se leerá hoy «es la multiplicación de los panes que es el evangelio de San Juan».

Mensaje

Por último, y ante la pandemia que vivimos y en medio la celebración de la semana santa, Via Río gallegos pidió un mensaje del Obispo para la comunidad y esto expresó:

«El aislamiento social es un aislamiento físico, pero no tiene que ser nunca un aislamiento del corazón y el despreocuparme por las necesidades de los demás». En el evangelio que se leerá este mediodía, se va a leer la parte en la que aparece un niño que ofrece 5 panes y 2 pescados para que Jesús haga la multiplicación de los panes.

«Quién de nosotros no tiene 5 panes y 2 pescados para ponerlos al servicio de los demás – se preguntó el Obispo – quién de nosotros puede decir que no puede poner un gesto de compromiso y de solidaridad con un vecino, con alguien que necesite; quién de nosotros puede decir absolutamente no tengo nada para compartir. Ni un rato de tiempo, ni una bolsa de mercadería, ni comprar un alcohol en gel para los hermanos que más necesitan en estos momentos», sentenció.

Más adelante consideró que «por un lado hay que distinguir que el aislamiento social no es más que aislamiento físico, no puede pasar eso, que nos transformemos en ciudadanos egoístas y encerrados en nosotros mismos. Y por otro lado, saber que lo que tenemos que multiplicar son los gestos de fraternidad y solidaridad con tantos que la están pasando mal y que necesitan de los 5 panes y los 2 pescados», dijo García Cuerva parafraseando al evangelio de la misa de hoy.