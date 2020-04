Proponen crear un consejo de crisis económico para hacer frente al coronavirus

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Senador Nacional Eduardo Costa presentó un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo la conformación de un Consejo de Crisis Económico, Social y Sanitario para hacer frente, desde un abordaje integral, a la situación de emergencia generada por el COVID 19.

El proyecto pretende conformar un Consejo plural que integre las voces tanto económicas, como sociales y sanitarias más importantes de nuestro país para que puedan ser representadas en una mesa de trabajo colectiva que tendrá la misión de colaborar en el desarrollo de un plan de acción integral.

El mismo contendrá propuestas concretas para hacer frente a las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19 y acompañar a la economía argentina hacia su recuperación.

Costa expresó la necesidad de que se convoquen a todos los sectores para establecer una mesa de trabajo coordinada que permita construir consensos entre los diferentes grupos de interés con el fin de ampliar la participación ciudadana y fortalecer la democracia.

La iniciativa recoge en sus fundamentos que la creación de este Consejo de Crisis Económico, Social y Sanitario puede ser una herramienta clave para la representación de la pluralidad de voces e intereses, como así también para el diseño e implementación de acciones, que mediante una perspectiva integral dé cuenta de la multiplicidad de dimensiones que es necesario abordar.

Esfuerzo

El proyecto de Costa destaca que estamos frente a un momento que exige extremar esfuerzos para enfrentar no sólo la emergencia sanitaria, sino también las consecuencias de índole económica y social que tendrá este proceso, que sin dudas se suman a la compleja situación preexistente en nuestro país.

«Tenemos que estar preparados porque Argentina no escapa a la situación que atraviesa al mundo. Estamos frente a un escenario que desafía la respuesta de nuestro sistema de salud público y nos enfrenta a un deterioro real de la economía que se acentúa debido a la anterior recesión registrada en nuestro país», comentó Costa y agregó respecto a las medidas que se han tomado que «estas acciones son para el bienestar de todos pero sin embargo no serán suficientes respuestas para los complejos momentos que se avecinan y los impactos negativos que esta pandemia tendrá sobre nuestro país como el cierre de empresas, despidos, recortes salariales, aumentos en los precios, endeudamiento, y otros tantos».

Propuestas

La propuesta consiste en establecer una mesa de trabajo coordinada para que los diferentes sectores puedan estar representados: asociaciones de trabajadores, organizaciones del sector industrial y comercial, colegios-consejos y entidades representativas de profesionales, universidades nacionales públicas y privadas, representantes de la economía social, representantes de los derechos de los consumidores, entidades representativas del sector agrícola, representantes de organizaciones de la promoción social, representantes de los credos mayoritarios, representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, así como también representantes de la oposición, entre otros actores importantes.