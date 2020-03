COVID-19: Caleta Olivia tiene 105 personas aisladas

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 9 (nueve) casos positivos de Coronavirus (COVID-19) de los cuales ocho están en la localidad de El Calafate y un caso en Puerto San Julián.

Continúa la espera de resultados de muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) «Dr. Carlos Malbrán».

La cartera sanitaria recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Las autoridades sanitarias de la provincia se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo.

Cambio de definición de Caso Sospechoso COVID-19 al 3 de marzo

Toda persona que presente: fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria) sin otra causa que explique completamente la presentación clínica y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COIVD-19 en argentina (Buenos Aires, Chaco, Santa Fé, Córdoba, Tierra del Fuego)

Situación epidemiológica:

El Ministerio de Salud y Ambiente continúa realizando el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo. Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte:

Caleta Olivia 105 aislamientos; Fitz Roy 8 aislamientos preventivos; Lago Posadas 8 aislamientos asintomáticos, Las Heras 58 aislamientos, 30 personas terminaron la cuarentena (continúan con el aislamiento dispuesto por el DNU 297/20 y el decreto provincial 273/2020); Los Antiguos 15 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno 65 personas aisladas; Pico Truncado 71 aislamientos asintomáticos; Puerto Deseado 11 aislamientos.

Zona Centro:

Gobernador Gregores 16 aislamientos asintomáticos, 3 altas (continúan con el aislamiento dispuesto por el DNU 297/20 y el decreto provincial 273/2020); Piedra Buena finalizan cuarentena 31 personas en aislamiento (continúan con el aislamiento dispuesto por el DNU 297/20 y el decreto provincial 273/2020), hasta el momento son 78 aislados asintomáticos; Puerto Santa Cruz 24 aislamientos; San Julián un caso confirmado, 50 aislamientos.

Zona Sur:

Río Gallegos 416 aislados sin síntomas, no hay pacientes internados; El Chaltén 8 personas en cuarentena asintomáticos; El Calafate ocho (8) casos positivos (4 residentes que realizan el aislamiento domiciliario y 4 extranjeros que se encuentran internados), 6 internados como caso sospechoso en clínica y uno en terapia y 13 aislamientos con control y seguimiento del personal de salud; en Río Turbio 30 aislados preventivos; 28 de noviembre 29 aislamientos preventivos asintomáticos.

El equipo de salud recomienda a la comunidad:

Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros). Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. También deben evitar recibir visitas en su hogar.

No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente..

Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura.

Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Se puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.

Ventilar regularmente los ambientes.

Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, baños, cocinas, etc., con una solución de agua e hipoclorito de sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua).

Evitar viajes locales, nacionales, internacionales.