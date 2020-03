El comité UCR Caleta Olivia dono barbijos a trabajadores de la vía pública

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Luego de que el Gobierno Nacional dispusiera el decreto 297/2020, de aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la circulación y el contagio del virus COVID-19, el comité de la UCR local confecciono barbijos para donar a los trabajadores de servicios esenciales.

El titular de UCR Caleta Olivia, Matias Quinteros junto a integrantes de la comitiva, realizaron entrega a diversos trabajadores de la vía pública que ese encuentran expuestos ante la pandemia mundial.

En este aspecto, el referente radical expreso: «es un pequeño aporte que lo hacemos para nuestra comunidad ante la crisis económica, social y sanitaria, haremos entrega a los trabajadores de servicios esenciales que hoy están cumpliendo su función y no pueden quedarse en sus casas. En esta primer etapa serán 250 barbijos, que fueron confeccionados por nuestro grupo de mujeres solidarias militantes, que trabajaron en sus hogares para hacer este aporte a nuestra comunidad» afirmo.

Luego al ser consultado si se entregarán mas barbijos, dada la escasez de recursos sanitarios y debido a la creciente demanda por la pandemia de Covid-19., Quinteros expreso: «sí. Se siguen confeccionando más para hacer una entrega de mil barbijos que serán llevados a personas que más propensas al contagio del virus. Aquellos que integran los grupos de riesgo son asmáticos, inmunodeprimidos, diabéticos, cardíacos y con enfermedades respiratorias y como así también, se hará entrega a las familias de escasos recursos de nuestra comunidad que lo soliciten».

Ante ello afirmo que aún no se sabe la modalidad de entrega. «Estamos analizando y asesorándonos cuál es la forma más correcta para hacer la entrega de los mismos. Queremos remarcar claramente que los barbijos no son la solución para no contraer este virus, simplemente es una protección más como los guantes, antiparras, alcohol en gel, etc. La única forma de protegernos hoy es que todos respetemos estrictamente el decreto de aislamiento y salir en casos de extrema necesidad siempre adecuándonos a las resoluciones establecidas por las autoridades del gobierno» continuo.

Finalmente el presidente de la UCR afirmo que al coronavirus lo debemos vencer entre todos. «Si salimos, debemos hacerlo respetando las normas vigentes, se debe ser muy cauteloso y atento, seguir estrictamente el protocolo de seguridad, respetar la distancia de dos metros, limpiarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara, evitar el contacto con otras personas, es necesario adoptar y extremar todas las medidas de precaución para no contagiarnos y generar mayor propagación del COVID-19», culmino.