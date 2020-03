Las Fuerzas de Seguridad trabajan en conjunto con la Justicia para hacerle frente a la Emergencia Sanitaria

Facebook Twitter

Río Gallegos

En el marco de la situación epidemiológica vinculada al Coronavirus (COVID-19) y la emergencia sanitaria, personal de las Fuerzas de Seguridad provinciales y federales comenzaron un trabajo articulado con la Justicia Federal y Provincial.

Luego de una reunión en la Unidad Regional Sur, se decidió llevar a cabo un operativo de control preventivo en la ciudad.

Durante la noche del jueves 26 de marzo se realizó una reunión en la Unidad Regional Sur con presencia de representantes de las fuerzas y la justicia a nivel provincial y federal. Participaron de la misma el fiscal Pablo Mansilla, el fiscal Fernando Basanta y la jueza Valeria López Leston.

Además se encontraban presentes el Ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre junto a todo su equipo, el Jefe de la Policía, Comisario General (R) José Luis Cortes, el Subjefe Comisario General Juan Carlos Guanes y el Superintendente de Seguridad, Comisario General Dante Abboud.

El fiscal Fernando Basanta se refirió al encuentro y manifestó que se trató de «una reunión de articulación por algunas dudas que surgían entre la Justicia Provincial y Federal ante la aplicación de las medidas vigentes a partir del DNU 297/20».

«Se plantearon criterios comunes para la implementación de los protocolos de prevención para que nuestra Policía Provincial y las Fuerzas Federales continúen trabajando respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nuestra comunidad debe entender que se trata de una medida necesaria en el marco de la emergencia sanitaria y es indispensable que se tome conciencia para garantizar la no circulación del virus», destacó Fernando Basanta.

El fiscal agregó «analizamos la manera de implementación del protocolo en cuanto a las causas que nuestras fuerzas, tanto provinciales como federales, impulsan por el incumplimiento del DNU 297/20 a partir del accionar de algunos inconscientes que aun no entienden la obligatoriedad de la medida en el marco de la situación actual. Desde la Justicia Federal y Provincial entendemos que se trata de un delito el no cumplimiento del decreto presidencial».

Además explicó que Río Gallegos y Caleta Olivia cuentan con un Juzgado Federal mientras que otras localidades no, por lo cual «entre que sale la justicia local y toma intervención la Justicia Federal se vuelve todo muy engorroso entonces se establecieron protocolos de actuación para que se actúe como Justicia de proximidad y que en esta causa o acta que se levanta por parte de las fuerzas luego se le pueda dar la intervención a la Justicia Federal».

Por último, el fiscal se refirió al trabajo que lleva a cabo personal policial en el marco de la emergencia sanitaria. «Los veo muy organizados y motivados. La comunidad santacruceña puede estar tranquila que las fuerzas provinciales están dejándolo todo», concluyó.