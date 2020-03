Coronavirus en San Julián: el PO había denunciado el caso días atrás

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Partido Obrero de Santa Cruz había denunciado casos de posibles positivos el pasado 20 de marzo.

Mediante un parte de prensa, afirmaban que «el primer incidente en este sentido se produjo en la noche del jueves 12 cuando un trabajador, fue evacuado en primera instancia al hospital de San Julián, luego se lo llevó nuevamente al yacimiento donde pasó la noche y finalmente recién al otro día se lo llevó a su domicilio para que complete una cuarentena».

Esta denuncia del PO tuvo escasa repercusión y coincidió con el reclamo de obreros mineros de provincias norteñas que estaban trabajando en yacimientos de Santa Cruz y pretendían que se los autorizase a viajar para hacer la cuarentena en sus domicilios de origen.

Fue en ese contexto se había consignado que en muchos casos las empresa continuaban con sus actividades e incluso había personas que ingresaban y egresaban de los yacimientos.

Sobre esto el PO había revelado que «el viernes 20 autoridades comunales – de San Julián- confirmaron que el turno que debía bajar por la mañana de Cerro Vanguardia no bajó (unos 150 mineros).

Varios trabajadores de contratistas están en aislamiento preventivo en San Julián, ya que un obrero presentó síntomas. Nuevamente no se está produciendo la información al respecto», decía el comunicado del PO. Aparentemente, se trataba del caso que luego fue confirmado como positivo en San Julián.

Positivo

En tanto, en la mañana del miércoles Paola Lorena Mendieta, la mujer que trabaja en la empresa minera Cerro Vanguardia y en el cual el resultado de COVID-19 le dio positivo fue entrevistada por Tito Parada, periodista de la mañana líder, que se emite por Radio Líder San Julián y aseguró que no viajó al exterior y pidió a la comunidad que sean responsables y se queden en sus casas.

La mujer, de 39 años de edad es topógrafa y se convirtió en la segunda paciente con coronavirus en Santa Cruz.

Aislada en su casa con dos hijos menores, Paola narró lo que vivió y vive a partir de audios de whatsapp que se han viralizado en las redes sociales.

«Tienen que tomar conciencia de lo que pasa. Hoy sacas la basura pasa un conocido y te saluda y te podes contagiar, yendo al supermercado te podes contagiar, trabajando en salud, o por la gente que te trae la comida, De esas cosas se tendrían que preocupar y hablar, no de que yo estoy infectada» señaló.

Además aclaró que «la gente anda diciendo que yo anduve en la calle y no es verdad. No salí a la calle no salí a comprar, estuve con mis hijos, aislados los tres. Mis hijos no tienen síntomas están excelentes de salud. Yo ahora después de las medicinas que me dio la médica estoy excelente, no me voy a morir y no voy a salir a contagiar gente porque soy una persona adulta y sé lo que está bien y lo que está mal» agregó.

«Yo ya pasé la etapa del contagio, ya pasé la etapa de los síntomas y ahora estoy bien, ya estoy fuera de peligro y esperar ahora que me den el alta, me van a ir haciendo los hisopados, una vez que me de negativo, me darán el alta y volveré a la normalidad. Quiero que la gente se quede tranquila que no contagie a nadie, ni salí como una loca a contagiar porque eso no es así» reiteró.

«Ahora todos están asustados porque a mí me dio positivo pero mientras tanto todos hicieron su vida como les dio la gana. Yo ya di los nombres de quienes estuvieron en contacto conmigo», comentó en la entrevista radial.

Aislados

Agregó también que «estoy haciendo las cosas como corresponde y que la gente se cuide y entienda, que no salga, que se aisle y que si tienen que comprar, que vaya sólo uno. Siempre estuve en mi casa y ningún momento me llevaron al hospital o me dejaron en un cuarto oscuro. No tengo lepra ni SIDA. Tengo coronavirus, que en este momento es alarmante porque no hay cura o no encuentran vacunas, por lo que es algo novedoso, pero estoy perfecto de salud».

Paola contó los detalles de sus acciones y aseguró que no viajó a ningún lado: «Yo bajé el jueves y no tuve síntomas hasta tres o cuatro días después que bajé, pero de contagio, desde que te aparecen síntomas hay siete días o unos días más, pero yo recién tenía síntomas. Estuve con mis papás, pero no mucho tiempo. Vine para mi casa y al otro día me fui a una estancia a pasear, por lo que no tuve contacto con casi nadie, así que que la gente se quede tranquila y esa gente ya está cuidada, y la gente de salud se encargó de comunicarse con ellos».

«También dijeron que me fui a una expo minera a Canadá y si lo hubiera hecho de verdad no tendría el coronavirus hoy. Yo no viajé para todos los que están interesados en saber. No viajé a Chile, ni Brasil, ni a Canadá. Estuve acá en mi trabajo y fui a la estancia. Nada más», sentenció.