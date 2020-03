Trabajadores mineros piden regresar a sus provincias para hacer la cuarentena

Facebook Twitter

Trabajadores mineros oriundos de las provincias de San Juan y Mendoza, que se encuentran en el yacimiento Cerro Moro ( a unos 70 kilómetros de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz) reclamaron que se les permita regresar a sus domicilios en las provincias puntanas.

Se trata del al menos 50 obreros que realizan tareas en la mina y que no habrían recibido hasta el momento información sobre medidas que les permitan «hacer la cuarentena en sus domicilios», indicó uno de los trabajadores a este medio.

«La situación es de total incertidumbre; a nosotros no nos informaron de nada y hasta donde yo se no vino ninguna autoridad sanitaria o de seguridad para ver nuestra situación. Solo nos dicen que por el Decreto presidencial hay cuarentena, pero acá hay muchos sectores que siguen con actividades e incluso han entrado y salido vehículos en los últimos días. Esto no es cuarentena», remarcó.

Para resguardar su situación laboral, ninguno de los trabajadores quiso identificarse pero aclararon que «con la empresa esta todo bien. Solo queremos que nos dejan ir a nuestras casas para reunirnos con nuestras familias, esposas e hijos y estar en estos momentos con ellos», insistieron en dialogo telefónico desde el yacimiento.

En cuando a los anuncios del gremio AMOMA para la evacuación de los trabajadores de los yacimientos mineros en Santa Cruz, aparentemente la medida solo habría alcanzado quines residen o tiene domicilio en esta provincia.

Aunque no se conoce un número oficial, fuentes gremiales marcaron que quedarían en los yacimientos cerca de 1000 trabajadores.

La mayoría del personal que esta aún en las minas sería de empresas contratistas, provenientes de provincias del norte, y además un numero no precisado de ciudadanos peruanos.

El gremio había denunciado la semana pasada que las personas a las que los anuncios de medias preventivas contra el Coronavirus los encontró en los yacimientos «no tienen las condiciones adecuadas para realizar la cuarentena que dictaminó el gobierno, y que incluso a algunos mineros los están haciendo trabajar en guardias mínimas».

Ayer los trabajadores expresaron su preocupación e incertidumbre por su situación sanitaria y pidieron medidas para poder llegar a sus casas y «hacer la cuarentena». Acá no hay cuarentena, incluso en los comedores hay mucha gente e incluso salen y entran vehículos con gente, por eso insistimos en que no hay aislamiento, y estamos en riesgo, enfatizaron.

Vale mencionar que la situación de los trabajadores de Cerro Moro, sería muy similar a quines están en otros yacimientos de la provincia como Cerro Vanguardia, Newmont-Cerro Negro, Don Nicolás, Proyecto Joaquin y Triton, entre otros.