«Manos de Esperanza» pide que se revea aumento a Cotillo y sus puestos políticos

Caleta Olivia

La Agrupación «Manos de Esperanza» dio a conocer un pedido dirigido al intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y al Cuerpo de Concejales.

En el texto dado a conocer solicitan «por favor» revean la decisión que han tomado los últimos días de aumentarse los sueldos: «Ud., los concejales y los puestos políticos», señalan en el comunicado emitido.

«Es una burla a la sociedad en su conjunto que frente a la situación dramática que estamos viviendo se tome esta decisión, más aún cuando muchos de los que en estos momentos están prestando servicios, como por ejemplo, personal de tránsito pertenecen a planes y cooperativas», señalan en el documento dado a conocer.

En este sentido agregan que «más aún cuando cientos de comerciantes no saben cómo harán frente al pago de sueldos de sus empleados. Vemos con preocupación la falta de empatía hacia el pueblo en su conjunto más aún cuando en campaña se decía que era con TODOS y vemos actualmente la falta de decisiones, por ejemplo, con los aumentos desmedidos que las cadenas de supermercados y algunos comercios chicos están teniendo, atentando contra la ciudadanía que Ud. Deberia proteger como intendente».

Sostienen además que «es una burla el aumento de sueldo en medio de retraso de pago de haberes a sus propios empleados y la falta de pago aún de sus aguinaldos. Pero más grave es que hayan tomado esta decisión cuando muchas familias NO TIENEN QUE COMER. Que tienen que acercarse a un comedor o depender de una ayuda de organizaciones NO GUBERNAMENTALES para poder darles algo de comer a su familia, por que de los organismos del estado no les dan soluciones».

«Le solicitamos en nombre nuestro y el de cientos de caletenses que revean esta decisión y que de una vez por todas comiencen a tomar decisiones en favor del pueblo». señalan.

La Agrupación trabaja para dar asistencia a los más necesitados: a fines de febrero y principios de marzo entregó mochilas, luego de una campaña realizada en el 2020.