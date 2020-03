Estrictos controles en las rutas

Facebook Twitter

Río Gallegos

Una de las tantas medidas implementadas en el marco de las acciones para la prevención de la pandemia, ha sido el estricto control en las rutas provinciales, con el objetivo de evitar que haya circulación. Uno de los puntos fue el control de Güer Aike, donde está apostada la Policía de Santa Cruz y Gendarmería Nacional.

Sobre esta labor, el Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, manifestó que «lo fundamental es adoptar la conciencia y responsabilidad social de la medida. La realidad nos impulsa y la emergencia sanitaria tiene que hacer tomar conciencia de esta problemática que se está viviendo a nivel mundial. Nuestros compatriotas tienen que entender que el cambio de hábitos es fundamental».

En cuanto a los resultados que han tenido en estos primeros días, desde que se estableció el decreto presidencial, «la circulación fue adoptada de una buena manera, en términos generales, hemos estado comunicados con otras provincias para saber cómo lo vienen llevando adelante y básicamente coincidimos en que es necesario el compromiso social en la circulación peatonal en las localidades», expresó el funcionario provincial.

Ayer, el titular de la cartera de seguridad, junto a su equipo de trabajo, se hizo presente en la Comisaría de Güer Aike, donde fue interceptado un colectivo que infringió la cuarentena.

Sobre este hecho, el Superintendente de Seguridad, Comisario General Dante Abboud, detalló que el dueño de una empresa de colectivos denunció en la División Comisaría Tercera el robo de un vehículo por parte de empleados de las Represas que querían retornar a Río Gallegos.

«Los choferes se habrían venido hacia la ciudad capital sin autorización del propietario, utilizando el colectivo y trasladando a otros empleados que estaban trabajando en La Barrancosa», indicó.

Una vez que se detuvo la unidad se hicieron las identificaciones conforme las directivas del Juzgado de Instrucción N°2. Las mismas fueron elevadas a la sede judicial local y de igual manera se los notificó de las actas acorde el decreto nacional.

Abboud agregó que tras las actas respectivas el colectivo fue trasladado, bajo custodia, a la ciudad capital y el domicilio de los ocupantes quedó registrado, por lo cual serán visitados por los facultativos médicos a los fines de analizar las condiciones de salud.

Por su parte, el Director Provincial de la Policía Caminera, Comisario Mayor Miguel Lucio Villaroel, indicó que están trabajando en toda la provincia, acercando la información a la gente, principalmente turistas.

«La Caminera abarca desde Río Gallegos hasta Ramón Santos, pasando por Tres Cerros, La Esperanza, es decir todos los corredores turísticos», añadió, resaltando que «la gente está acatando y no hemos tenido mucho tránsito vehicular; sí en lo que es camiones de cargas generales, de transporte de combustible».

Respecto a la transitabilidad de los camiones del país vecino en las rutas provinciales, remarcó que no se les puede prohibir el ingreso al país, pero «ellos no pueden parar en ninguna localidad. En Piedra Buena cargan combustible y no duermen allí, están transitando constantemente», sentenció.