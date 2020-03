Plan de emergencia para bajar a todos los mineros de los yacimientos

Facebook Twitter

Perito Moreno

Desde la agrupación minera «27 de julio» manifestamos nuestra gran preocupación por todos los mineros que quedaron varados al interior de los yacimientos luego de las 00 del día viernes por el decreto nacional de la cuarentena obligatoria, que no permitió finalizar el lento plan de evacuación que se había comprometido a realizar la dirección del Sindicato AOMA el día miércoles.

Luego de idas y venidas en el medio de una Pandemia mundial que está poniendo en vilo a todos argentinos, los empresarios mineros se dedicaron únicamente a especular con seguir produciendo hasta último momento arrogandose facultades de ordenadores sociales, decidiendo unilateralmente sobre una disposición nacional, siendo estos directivos los responsables primeros del hacinamiento poniendo en riesgo la salud de todos los obreros mineros de la provincia.

Es así que en el medio de la cuarentena obligatoria nacional en este momento quedan alrededor de 1000 obreros en todos los yacimientos de la provincia sin tener las condiciones adecuadas para realizar la cuarentena que dictaminó el gobierno, y que incluso a algunos mineros los están haciendo trabajar en guardias mínimas violando el decreto nacional como es el caso de Don Nicolás, Proyecto joaquin y Triton .

En don Nicolás no han parado de llegar camiones con insumos no prescindibles y personas de afuera durante estas primeras horas de cuarentena.

En Cerro Vanguardia los compañeros que cumplieron su turno de trabajo en la mañana del 20 de marzo su turno, y que en la última madrugada también trabajaron violando la cuarentena, se quedaron prisioneros dentro del yacimiento sin poder bajar por la prohibición de circulación de colectivos que implemento el gobierno algo que toda la sociedad sabía.

En este momento a estos compañeros los están obligando a realizar la cuarentena en un yacimiento lejos de su familia sin las garantías sanitarias estatales hasta el 31 de marzo con posibilidades de que se extienda.

Trabajadores mineros de otras provincias de Cerro Moro, Minera Santa Cruz y Newmont Golcorp también corren la misma suerte lejos de su familia porque las empresas no garantizaron la evacuación en tiempo y forma y se negaron realizar gastos extraordinarios como si no tuvieran las suficientes ganancias para realizarlos.

Responsabilizamos a la Conducción de AOMA de no haber actuado con la seriedad y firmeza que se necesitaba para realizar una evacuación inmediata paralizando los yacimientos desde un primer momento y por prestarse a las dilaciones que realizaron las mineras especulando hasta último momento seguir produciendo por encima de la salud de los compañeros.

Creemos que las mineras tiene el suficiente poder como para realizar contrataciones de colectivos y aviones para realizar una logística de envergadura y haber instalado a los compañeros en sus hogares durante estos 2 últimos días en medio de esta emergencia.

Desde la Agrupación Minera 27 de Julio exigimos al gobierno Provincial, las mineras y a la conducción de AOMA que se implemente inmediatamente un PLAN EXCEPCIONAL DE EMERGENCIA DE EVACUACION de todos los yacimientos, bajo condiciones sanitarias, para que los trabajadores bajo su voluntad puedan regresar a sus hogares y hacer la cuarentena obligatoria junto a su familia y enfrentar esta grave situación que vive el país.