«Emergencia salarial»: intendente y sus funcionarios se aumentaron el sueldo

Caleta Olivia

Se trata de Fernando Cotillo, que decretó la emergencia económica para Caleta Olivia al asumir y el jueves se aumentó el sueldo y el de todos sus funcionarios. En tanto, los empleados de la comuna esperan aún el aguinaldo de diciembre de 2019.

En una sesión fugaz y a las apuradas, en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia, los concejales aprobaron este jueves el presupuesto 2020 para la ciudad de la zona norte de la provincia y por supuesto el punto 4, por el cual se aumentaron lo módulos que cobran el intendente y toda su planta política.

Cotillo cobraba un sueldo equivalente a tres módulos «uno» y ahora va a cobrar lo que cobran cinco módulos «uno», al igual que su planta política, lo que es equivalente a cinco millones de pesos aproximadamente integrado por el sueldo básico, adicional, funcional y adicional por zona», dice el documento.

Pasándolo en limpio, se dieron aumentos de hasta un 95%. Traducido en dinero, hasta ahora el Intendente cobraba alrededor de $90.000 mensuales, y pasaría a cobrar cerca de $130.000.

Esto representa un enorme cambio en gastos para el municipio de Caleta Olivia que todavía no pagó el aguinaldo de diciembre de 2019, que no les dio aumento a los trabajadores municipales y que no puede garantizar el servicio de agua para sus vecinos.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo, que cuenta con mayoría (tres) de ediles oficialistas y la presidencia a cargo del concejal del Frente de Todos, Miguel Troncoso.

Sin la asunción aún de Cristian Bazán, el voto negativo fue de Gabriel Murúa, único representante del bloque opositor. En la sesión también se aprobó el presupuesto. (El Diario Nuevo Día)