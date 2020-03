Petroleros: Vidal confirmó la paralización de todas las actividades desde las 20 horas hasta nuevo aviso

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El secretario general del Sindicato de Gas y Petróleo Privado, de Santa Cruz, Claudio Vidal a través de un audio confirmoó su alta médica y la paralización casi total de la actividad desde las 20 horas de este jueves hasta nuevo aviso.

«Solo permanecerán guardias mininas, las actividades en los pozos que están para terminar y la medida abarca a toda la provincia», detalló el líder del gremio petrolero.

Vidal agradeció a «todas las familias que se preocuparon por su estado de salud», y resaltó el «respaldo dado para lograr su pronta recuperación».

Asimismo manifestó que «se suspenden la totalidad de las actividades de los yacimientos petroleros, tanto en el norte del sur de la provincia. El 90 por ciento queda paralizado, y mantendremos guardias mínimas. En cuanto a servicios en equipos vamos a asegurar los pozos», dijo.

«Es importante entender el grado de seriedad que hay que darle a la problemática. Es difícil y seria la situación y les pido que seamos responsables. No son vacaciones, ni fin de semana largo, es momento de estar en la casa y tomar los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus. Es un problema que tenemos que enfrentar entre todos, con mucha responsabilidad.

Además, envió un mensaje al sector empresarial y les solicitó que esta pandemia «no sea utilizada para despedir trabajadores o reducir salarios. No es momento que los mismos picaros de siempre quieran seguir haciendo lo que hicieron muchos años. No usen esta problemática para perjudicar a los trabajadores», aseveró.

Operadoras

En tanto, desde el Instituto de Energía de Santa Cruz confirmaron que las operadoras del sector presentaron los protocolos implementados en la provincia en el marco de la situación epidemiológica actual. Además informan horarios de atención del organismo.

Al igual que las mineras presentaron la información relativa a procedimientos y protocolos, las operadoras YPF, Sinopec, CGC, Enap e Interoil informaron que continuando con la adopción de medidas que ayuden a contener la propagación del virus COVID-19, y para garantizar el cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras se viene cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades nacionales y provinciales en cuanto al control y monitoreo.

A partir de la solicitud del Instituto de Energia las operadoras presentaron la información respecto de los protocolos y se pusieron a disposición para colaborar en todo lo necesario. Se mantiene con todas contacto permanente y un canal abierto para informar acerca de las novedades; algunas empresas se encuentran trabajando con guardias mínimas procurando mantener producción.

Desde el Instituto además se informó que se vienen realizando inspecciones para corroborar el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones en el marco de la situación epidemiológica actual. También se lleva adelante un monitoreo permanente de cada una de las empresas y yacimientos en Santa Cruz.