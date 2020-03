Coronavirus: Alberto Fernández anunció la cuarentena total en la Argentina

Facebook Twitter

Buenos Aires

Las fuerzas de seguridad controlarán a quien circula por las calles. Supermercados, almacenes y farmacias permanecerán abiertos durante la cuarentena. Hubo acuerdo con los gobernadores en la necesidad de la medida para contener la pandemia. Habrá aislamiento social hasta el 31 de marzo

Fernández declaró este jueves por la tarde un «aislamiento social preventivo y obligatorio» desde esta medianoche hasta el 31 de marzo. La decisión fue anunciada al término de una reunión que mantuvo con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar con el objetivo de contener la pandemia del coronavirus.

El Presidente aclaró que durante la cuarentena, y a partir de las 0 de este viernes, las personas podrán salir sólo para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos. «A partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas», remarcó.

Además, anunció la creación de un gabinete federal que irá atendiendo el problema de la pandemia y cuestiones ligadas a la economía. Y en tal sentido, adelantó que se dictarán normas para aliviar la situación de los monotributistas y del sector no formal.

¿Qué no se podrá hacer durante la cuarentena?

Las personas deberán permanecer en sus casas y hogares y salir para lo necesario; van a seguir teniendo abiertos supermercados, negocios de cercanía, farmacias, pero desde la 0 hora de mañana» (por este viernes 20 de marzo) las fuerzas de seguridad «estarán controlando a quien circula por las calles y el que no pueda explicar se verá sometido a la sanción que prevé el Código Penal», dijo.

Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y las fuerzas provinciales «estarán controlando quién circula por las calles».

«Aquel que no pueda explicar qué está haciendo en la calle será sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o, en este caso, una pandemia», explicó el mandatario.

En este contexto, enfatizó: «Vamos a ser absolutamente inflexibles. Esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, pero absolutamente dentro del marco de lo que la democracia permite».

Como parte de estas medidas para garantizar que la población permanezca en sus hogares, el feriado del 2 de abril por el Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas se adelantará al martes 31 de marzo y el lunes 30 será feriado «puente».

«Hemos llegado al gobierno sabiendo que vamos a tener que gobernar en los buenos y los malos momentos. Este no es el mejor momento, espero que haya mejores momentos que este en los cuatro años que me quedan como presidente de los argentinos, pero les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto: tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no lo pueda atender», manifestó.

Sobre esta línea, subrayó que «manteniendo distancia entre nosotros, teniendo los cuidados y guardándonos en nuestras casas vamos a evitar que el virus se propague, y si se propaga -porque se va a propagar-, se propague más lentamente». Así, «los contagios crezcan de tal modo que el sistema sanitario argentino pueda hacer frente a ellos». «Hemos calculado absolutamente todo, lo único que necesitamos es que cada uno haga su parte», destacó.

Excepciones

¿Cuáles serán las excepciones para la cuarentena?

Estarán exceptuadas del aislamiento obligatorio las personas que trabajen en los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como en sanidad, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. También podrán trabajar quienes se desempeñen en la producción de alimentos, fármacos y combustibles, y los trabajadores de medios de comunicación.