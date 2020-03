Rechazaron la excarcelación y la prisión domiciliaria de Lázaro Báez y le harán estudios médicos

Facebook Twitter

Buenos Aires

El empresario las había solicitado ante el riesgo de contraer coronavirus en prisión ya que integra los grupos de riesgo por su edad y salud

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar y otorgarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, quien la había solicitado ante el riesgo de contraer coronavirus en prisión ya que integra los grupos de riesgo por su edad y salud.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado rechazaron los planteos de Báez y ordenaron que se le hagan estudios médicos. Así, el empresario seguirá en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra desde abril de 2016.

La defensa de Báez solicitó ayer su excarcelación o su prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Del Viso por la pandemía del coronavirus.

Sostuvo que un posible contagio podría agravar su condición ya que está dentro del grupo de riesgo por su edad -64 años- y por su estado de salud con enfermedades de base como diabetes, presión alta y arritmia.

Pero el tribunal, que lo tiene detenido por el presunto lavado de dinero en la compra del campo «El Entrevero» en Uruguay, rechazó los pedidos. Sobre la excarcelación sostuvo que la defensa no planteó «ninguna situación novedosa que imponga una nueva evaluación» de su detención. Los jueces señalaron que reiteró los mismos argumentos para pedir su libertad que ya habían sido rechazados en diciembre y enero pasado.

Los magistrados señalaron que «la única circunstancia novedosa introducida por la defensa» es la emergencia sanitaria por el coronavirus. «Corresponde en primer lugar indicar que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación ni la parte lo encuadró normativamente», dijeron Costabel, Gorini y Obligado.

«Sin embargo, en virtud de las circunstancias alegadas por la defensa y del pedido subsidiario de prisión domiciliaria formulado, resulta pertinente la formación de la incidencia correspondiente, a los efectos de poder tramitar debidamente dicho pedido con las comprobaciones que el caso amerite», explicaron, y así abrieron un expediente para analizar la salud de Báez.

El tribunal ordenó con «carácter urgente» al Cuerpo Médico Forense una junta para analizar al cuadro de salud de Báez tanto físico como psiquiátrico y que responda si ese estado de salud amerita un «tratamiento especial extramuros» y si la cárcel «puede conllevar un agravamiento de sus patologías. También le pidieron a los médicos que digan si la detención domiciliaria podría mejor su estado y si es un paciente de riesgo ante el coronavirus.

Los jueces también le solicitaron de manera urgente al Servicio Penitenciario Federal una copia de la historia clínica de Báez y que informe si fue «calificado como integrante del grupo poblacional de riesgo que pudiera presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus, y si se han adoptado medidas que garanticen la integridad física del imputado».

El rechazo de la prisión domiciliaria puede ser apelado por la defensa de Báez para que la revise la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal del caso, Abel Córdoba, también se había negado a la prisión domiciliaria de Báez. Sostuvo que el riesgo de contagio del virus que alegó la defensa de Báez es en abstracto y que hasta el momento no hubo casos confirmados ni sospechosos de contagio en las cárceles.

Libertad

La defensa de Báez hizo el pedido de libertad y detención domiciliaria en la segunda causa de lavado en la que está presos. Es por la consultora «M&P» a través de la cual Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, emitió facturas por supuestos servicios que no se realizaron.

En esa causa, el fiscal Guillermo Marijuán dictaminó por rechazar la libertad pero sí por otorgarle la prisión domiciliaria. El fiscal explicó que el Servicio Penitenciario Federal informó que Báez está bajo tratamiento y dentro del protocolo de emergencia pero entendió que por «la coyuntura extraordinaria mundial» y por la salud de Báez es «una de las personas que resultan incluidas en la población de riesgo a preservar especialmente frente al contagio del virus».

Marijuán dictaminó a favor de la prisión domiciliaria con condiciones: que use una tobillera electrónica que controle sus movimientos, que tenga custodia policial, que esté aislado sin recibir visitas por la situación de emergencia y su cuadro de salud, entre otras.

La decisión está en manos del juez federal Sebastián Casanello que se entiende le dará la domiciliaria porque no hay controversia entre la defensa y el fiscal.

Báez actualmente está siendo juzgado por la llamada «ruta del dinero K» y en el juicio ya tiene dos pedidos de condenas a nueve y ocho años de prisión por lavado de dinero. Esa causa fue la que lo llevó a prisión pero en la que ahora está excarcelado.