Por el momento no evalúan aislamiento total en Caleta Olivia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El intendente de Caleta Olivia consideró este miércoles que por el momento no se evalúa un «aislamiento» para la ciudad, en una conferencia de prensa que ofreció junto al director del Hospital Zonal, el doctor Daniel Covas y al gerente de Servicios Públicos local, Juan José Naves.

La conferencia se llevó a cabo en la Sala de Situación de la comuna y Cotillo sostuvo que aún «hay muchos turistas dando vueltas en Santa Cruz y por eso, y todas aquellas personas que no sean residentes en Caleta Olivia y estén de paso, y que no presenten síntomas y pueden seguir transitando se los escoltará hasta las salidas de la ciudad».

De este modo, resaltó que este trabajo se desarrolla en forma conjunta con personal de Tránsito de la municipalidad y la policía de la provincia y a partir del jueves, se sumarán a los controles en las rutas en el ingreso a Cañadón Seco.

Además consideró que «coordinamos con Comodoro, que están haciendo el mismo mecanismo. Esto es porque la decisión es que todo extranjero, que no sean vecinos de la provincia, salgan de la provincia, para enfocarnos en dar cumplimientos a los aislados en la ciudad», manifestó.

Por este motivo evaluó que «estimamos que en un plazo de 72 horas, todas las personas que están en la provincia puedan ser evacuadas. En nuestro caso, los de Caleta deben permanecer en la ciudad, pero se va a restringir el tránsito. Estimamos que en 15 días se verán los resultados y diariamente vamos a informar el trabajo que se desarrolla», aseguró.

Por su parte Naves, destacó que el acueducto tuvo «perdidas» y por ese motivo desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada se les informó sobre el corte del suministro a la ciudad, desde las 6 de la mañana.

La reparación se realizará cerca de Ramón Santos y se espera que por la noche del jueves se inicie el abastecimiento a diversos barrios.

Destacó que se reforzó el plan de contingencia para asistir a los vecinos que no reciben agua por red y de esa manera asegurarle el vital elemento. También confirmó que continuará el centro de atención en la Vecinal del barrio 26 de Junio.

En tanto, el director del nosocomio señaló que continúan con guardias activas para analizar cualquier posible caso y está en funcionamiento la línea telefónica 190, en paralelo con la tradicional 107.

«El objetivo es tener el personal mas idóneo en entrevistas ante posibles casos», sostuvo y confirmó que en Caleta Olivia existen quince personas aisladas, asintomáticas y controladas.